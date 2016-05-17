Москва, 17 мая, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин должен посетить Японию в конце 2016 года. Об этом 17 мая заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

kremlin.ru Владимир Путин на татами во время своего визита в Японию. 2000

«Мы ожидаем к концу года», — сказал Ушаков.

По его словам, Кремль надеется на то, что с японской стороной «удастся согласовать сроки» поездки Путина.

Напомним, 6 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил Сочи для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Сама встреча прошла за закрытыми дверями. Ключевым вопросом переговоров двух сторон стала повестка Курильских островов.