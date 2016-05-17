Мурманск, 17 мая, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В ходе весенней призывной кампании 2016 года на Северный флот прибудут более 400 мурманчан и жителей области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

mil.ru Принесение присяги на Северном флоте

«Очередная команда в составе 47 призывников из Мурманской области прошла приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности к военной службе в пункте приёма и распределения военнослужащих Северного флота, который находится в Североморске, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. —Все новобранцы распределены в воинские части флота, в том числе в соединения 45-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, сухопутных и береговых войск, а также управления материально-технического обеспечения».

По словам Серги, время нахождения военнослужащих по призыву в пункте и распределения составляет не более трёх дней.

«При распределении молодых людей по воинским частям обязательно учитывается уровень образования, навыки управления различными видами транспортных средств, в соответствии с категориями водительских прав, склонность к изучению различных видов техники, физическая подготовка и морально-психологические качества новобранцев», — подчеркнул представитель флота.

Отметим, всего более 1600 военнослужащих по призыву пополнят воинские подразделения Северного флота в ходе весенней призывной компании 2016 года. До 15 июля также будут призваны новобранцы из Архангельской области, а также Западного, Центрального и Южных военных округов.

Как сообщало ИА, в рамках проведения прошлого, осеннего призыва на Северный флот прибыли более 4100 военнослужащих из городов и субъектов, расположенных в основном в европейской части России. Впервые в истории около 1700 призывников были набраны за счёт собственных военных комиссариатах в трёх субъектах Российской Федерации: Архангельской, Мурманской области и Республике Коми.