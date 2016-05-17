Ярославль, 17 мая, 2016, 15:41 — ИА Регнум. В Ярославской области планируется проведение ежегодного Всероссийского фестиваля телерадиопрограмм «Золотое кольцо России». Впервые мероприятие должно состояться в 2017 году, когда популярный туристический маршрут отметит 50-летний юбилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве региона.

ИА REGNUM

По соглашению, подписанному губернатором Ярославской области Сергеем Ястребовым и заместителем генерального директора ВГТРК Рифатом Сабитовым, мероприятие будет проводиться при финансовой поддержке Правительства Ярославской области.

Участниками фестиваля могут стать общероссийские и региональные государственные и негосударственные телерадиокомпании Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Их работы будут оцениваться в семи номинациях. Работы участников должны быть посвящены городам, селам и деревням России, памятникам истории и культуры, туристическим объектам и событиям, причем не только в рамках городов «Золотого кольца».

«Убежден, что тематика фестиваля будет интересна всем субъектам Федерации», — констатировал Сергей Ястребов.