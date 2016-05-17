Москва, 17 мая, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Обладающий тонким политическим нюхом старожил российской политики Владимир Жириновский точно уловил, что грядущие предвыборные битвы сосредоточатся вокруг социальной тематики. В том числе и поэтому мы сейчас наблюдаем рост рейтинга ЛДПР, убежден постоянный автор ИА REGNUM Михаил Нейжмаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский и левый поворот

В последнее время ЛДПР не обходит своим вниманием ни одну из социально значимых тем, волнующих общество. Будь то тема капремонта или проблема платных парковок в Москве — ЛДПР тут как тут. И проблемы, которые меньше на «слуху», но от того не менее значимые для граждан, как-то рост минимальных зарплат, или же 50% налог на доходы свыше 200 тыс. рублей.

Тем не менее тот прирост поддержки партии, который мы сейчас наблюдаем, — это узнаваемость партии, а не ее новая «упаковка». Владимир Жириновский чаще других политиков выступает на телевидении, говорит значительно ярче многих, так что не заметить его попросту невозможно. И, пожалуй, нет такого региона России, в котором не встретишь рекламные щиты с символикой и портретами вождя ЛДПР. Собственно, поэтому, возможно, люди и называют ЛДПР — наиболее запомнившуюся им партию.

Подробности: ЛДПР: влево, однозначно?

Все статьи автора: Михаил Нейжмаков