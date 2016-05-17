Москва, 18 мая, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Сегодня, 18 мая, Совфед обсудит закон о повышении возраста выхода на пенсию для госслужащих, муниципальных служащих и гражданских служащих субъектов РФ, сообщает ИА REGNUM. Закон предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста, дающего право на назначение и выплату пенсии по старости, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для государственных и муниципальных служащих до 65 лет (мужчины) и 63 года (женщины).

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно — по полгода в год. Переходный период для мужчин завершится в 2026 году, для женщин — в 2032 году.

Кроме того, увеличивается минимальный стаж госслужбы, необходимый для назначения пенсии, до 20 лет. Сейчас он составляет для федеральных госслужащих 15 лет, для муниципальных служащих он устанавливается каждым субъектом РФ самостоятельно и составляет от 10 до 20 лет.

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Закон также регулирует порядок расчета выплаты накопительной пенсии для чиновников после повышения им пенсионного возраста. Одновременно закон повышает требования к стажу работы в парламенте, который дает право на ежемесячную доплату к пенсии.

Для тех чиновников, кто уже получил право на пенсию за выслугу лет по действующему законодательству, и тех, кто успеет его получить до 1 января 2017 года, продолжат действовать нынешние правила. Для депутатов Госдумы, сложивших свои полномочия до 1 января 2017 года, также будет действовать прежний порядок получения доплаты к пенсии.