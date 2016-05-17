Санкт-Петербург, 17 мая, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Петербурга признали реальной угрозу жителям и городскому хозяйству города в связи с эрозией прибрежных территорий Финского залива и наступлением моря на сушу в черте Петербурга. Об этом сегодня ИА REGNUM сообщила пресс-служба городского парламента по итогам заседания профильной комиссии по экологической защите населения.

Фёдор Алексеев. Площадь у Большого каменного театра. 1824

Перед депутатами выступил директор подведомственного Смольному природоохранного госпредприятия «Минерал» Николай Филиппов, который рассказал о нарастающем разрушении прибрежных территорий. По данным специалистов, в некоторых местах скорость размыва берега достигает 2 метров в год.

«По расчетам исследователей, в обозримом будущем береговая полоса может сдвинуться на 50 метров вглубь материка, а Петербург потерять до 3−4,5 тыс га земли. Уже сейчас под угрозой разрушения находится ряд инфраструктурных объектов Курортного района», — отмечают в Заксобрании.

Для предотвращения негативного сценария требуется срочная разработка и реализация комплекса мер по укреплению берегов Финского залива. Стоимость работ предварительно оценена в 2,5 млрд. рублей.

Выслушав различные мнения чиновников и экспертов, профильная комиссия ЗакСа поддержала мероприятия проводимые комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в рамках разработки Генеральной схемы берегозащиты. Комитету рекомендовано добиваться от федеральных ведомств финансирования берегоукрепительных работ.

Читайте ранее в этом сюжете: Без принятия мер по защите берегов море наступит на Петербург на 200 метров

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2016 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому и его ведомству «оказать необходимое содействие» властям Санкт-Петербурга в работе по спасению от эрозии береговой линии Финского залива.

Ранее Смольный обратился к правительству РФ с просьбой о финансировании работ по созданию берегозащиты Курортного района из средств резервного фонда правительства. В письме губернатора Георгия Полтавченко в адрес премьера отмечалось, что больше всего от наступления моря на берега страдают Зеленогорск, Комарово, Репино, Петергоф, Серово, Смолячково, Сестрорецк, Ломоносов. Происходит потеря прибрежных территорий, обвалы деревьев, разрушение дорог, отдельных зданий и берегоукрепительных сооружений.

Особенно тревожная ситуация — в Курортном районе (северный берег Финского залива). Например, в районе санатория «Черная речка» с 1990 года залив наступил на сушу на 25 метров, пляжи сократились вдвое. Максимальный размыв пляжа в поселке Серово — Ушково за тот же период составил 23 метра. В районе песчаного пляжа в поселке Комарово размыв составил 39 метров. В районе поселка Репино море наступает на 3 метра ежегодно.