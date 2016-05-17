Москва, 17 мая, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Хоккейный матч группового этапа чемпионата мира 2016 года завершился победой сборной Чехии над командой Швейцарии со счетом 5:4, сообщает Sovsport.ru.

zastavki.com Шайба на льду

Встреча проходила на льду «ВТБ Ледовый дворец» в Москве.

На 12-й минуте швейцарцев вывел вперёд Денис Холленштайн, но во втором периоде чехи ответили двумя голами Михала Бирнера и Лукаша Кашпара. В начале заключительного периода команды обменялись голами Мартина Затёвича и Симона Мозера. Затем четвертую шайбу забросил Томаш Зогорна.

На 55-й минуте матча Михал Йордан расстрелял пустые ворота швейцарской сборной, но Ноа Шнебергер на 56-й минуте забил третий гол, а на 60-й Свен Андригетто сократил разрыв в счете до одного гола. Тем не менее, чехи удержали минимальное преимущество и выиграли со счетом 5:4.

В итоге чешская сборная заняла первое место в группе А, а Швейцария выбыла из борьбы за золото. Сборная России в случае победы над Швецией во вторник, сравняется с командой Чехии по очкам, но уступит ей по другим показателям.