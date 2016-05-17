Москва, 17 мая, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть возможность создания государственного компенсационного фонда в жилищном строительстве, который бы занялся решением проблем обманутых дольщиков. Такое предложение президент внёс в ходе заседания Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, передают «Вести».

pixabay.com Незавершенное строительство

Президент в ходе заседания отметил, что действующие в настоящее время гарантии для людей, которые участвуют в России в долевом строительстве, недостаточны. Права граждан России должны быть защищены лучше.

До сих пор обманутых дольщиков, а значит, и пострадавших семей, в России остаётся много. «Ситуация с недостроенными, брошенными домами, с фирмами, которые прикарманили, если прямо сказать, чужие деньги, да и как в народе говорят, смылись после этого, подрывает доверие граждан к долевому строительству», — сказал Путин.

Президент предложил рассмотреть вариант создания в России государственного компенсационного фонда в жилищном строительстве. Но это не должен быть механизм, «который бы вечно прикрывал чьи-то огрехи, неэффективную работу или еще хуже — жульничество».