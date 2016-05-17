Москва, 17 мая, 2016, 15:31 — ИА Регнум. После ожидаемого, вслед за Сбербанком, снижения ставкам по кредитам крупными банками можно ожидать роста потребительской активности, заявил 17 мая корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

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Снижение ставок по кредитам означает их большую доступность, поэтому еще одна возможность — рефинансирование или перекодирование, когда новым более дешевым кредитом закрывается ранее взятый дорогой, считает эксперт.

По его словам, снижение ставок по кредитам сейчас увеличит спрос на займы не только из указанной выше возможности рефинансирования, снижение реальных доходов населения в купе с ростом потребительских цен продолжат загонять граждан в кредитную кабалу.

Генеральный директор аналитического сообщества ThetaTrading Дмитрий Эдерман обратил внимание, что в первом квартале депозитные портфели банков росли в разы быстрее, чем кредитные. В результате банковская система аккумулировала значительный объем средств, который нужно куда-то пристроить.

«Спрос на кредиты оживляется, но все-таки он не настолько велик, чтобы сбалансировать приток средств на депозиты, поскольку ставки по кредитам «кусаются». Чтобы привлечь заемщиков, банки, наконец, начали снижать ставки. Причем это только начало тенденции, ведь Банк России пока так и не приступил к снижению своей ключевой ставки. Когда ЦБ РФ все-таки приступит к смягчению денежно-кредитной политики, процесс снижения ставок по кредитам продолжится», — считает аналитик.

Эдерман отметил, что, конечно, у населения появится возможность брать кредиты под более низкую ставку, особенно в крупных банках, причем это будет касаться как необеспеченного потребительского кредитования, так и кредитов с обеспечением — ипотечных и автокредитов. Однако нужно отдавать себе отчет в том, что снижение ставок не означает, что банки потеряют бдительность относительно необеспеченного кредитования: «В кредитных учреждениях опасаются роста проблемных кредиток, поэтому наверняка каждую заявку будут анализировать тщательно и при малейших сомнениях отклонять. Основные усилия по наращиванию кредитных портфелей банки, скорее всего, пока сосредоточат на кредитах под залог и поручительство».

Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер полагает, что ситуация в банковской сфере продолжается переход из кризисной ситуации в нормальное русло: «За счет средств бюджета в 2015 году была проведена докапитализация банков, Центробанком были введены послабления по обязательным нормативам. Сейчас из-за трат резервного фонда (для этого ЦБ печатает рубли и переводит доллары себе на счет со счета Минфина) существенно улучшилась ситуация с ликвидностью. Если раньше ощущался ее дефицит, и банки были вынуждены занимать у ЦБ, то теперь за счет средств правительства, у банков стало достаточно средств и в ЦБ уже готовятся изымать их излишки».

«Деньги должны работать, в том числе через традиционное кредитование. Чтобы подстегнуть спрос нужно понизить процентные ставки. Что и сделал накануне Сбербанк, понизив их по кредитам для населения на 1,1−4,1 процентных пункта. Так, в частности, по кредитам без обеспечения диапазон ставок после корректировки составляет от 15,9% до 23,9% против 17,5% — 25,5% ранее. В условиях предполагаемого понижения Банком России ключевой ставки из-за снижения инфляции текущие ставки по кредитам чересчур высоки и для многих они выглядят запретительными. После их понижения банки нечего не теряют, так как ставки все равно будут покрывать риски потенциальных потерь. Поэтому кредитные организации и стали идти на это. Кто-то это сделает вслед за Сбербанком из-за ужесточения конкуренции, кто-то, как ВТБ, пока подождет и предпочтет, когда Банк России скорректирует ключевую ставку. В любом случае этот процесс уже начат и далее будет продолжен», — пояснил эксперт.

Напомним, что Сбербанк России с 16 мая снижает процентные ставки по потребительским кредитам. Глава департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова заявила, что сейчас удачный момент.