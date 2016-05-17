Москва, 17 мая, 2016, 15:29 — ИА Регнум. В России начинается очередной налоговый период. 18 мая компании платят налог на прибыль организаций, 25 мая — НДС, НДПИ и акцизы, 31 мая — НДПИ. В преддверии этих дат может расти спрос на рубли на внутреннем рынке. Основное влияние периода придется на середину следующей недели, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Дорогой рубль — это серьезная нагрузка для бюджета, экспортеров и Центробанка РФ. Рынок оживленно обсуждает «таинственного покупателя», который уже несколько раз тормозил рублевое ралли и не позволял развиваться укреплению российской валюты. По всей вероятности, с именем этого героя все прекрасно знакомы, равно как с его интересами и целями. Если так, то сопротивление рубля будет наблюдаться еще не раз», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, рубль укрепляется неохотно. Несмотря на рост нефтяных цен российский рубль никак не может преодолеть рубеж 64,50−65 руб./доллар против американской валюты. На 18 мая Банк России понизил официальные курсы евро и доллара США к рублю. Так, доллар подешевел на 37,57 копеек до 64,5138 рубля. Евро опустился на 35,43 копейки и составил 73,1006 рубля.