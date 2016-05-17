Москва, 17 мая, 2016, 15:21 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Общий объем денежных средств, выведенных из лишившихся лицензий в 2015 году банков, составил 470 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме зампред ЦБ Михаил Сухов.

«В прошлом году вывели из тех банков, у которых мы отозвали лицензии — там сумма превышения обязательств над активами составила порядка 470 млрд рублей по тем банкам, по которым мы наблюдали это превышение. Это 72 банка, как правило, небольшие банки, которые, как правило, которые проводили сомнительные операции и были вовлечены в другие неприятности. В этих 72 банках остатки средств на счетах клиентов, не являющихся физлицами, составили около 400 млрд рублей», — сказал он, отвечая на вопрос депутатов о том, сколько денег потеряли юрлица в банках, у которых отозвали лицензии в 2015 году.

В 2015 году ЦБ отозвал лицензии у 93 банков, в отношении 14 банков была начата процедура санации.