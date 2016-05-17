Москва, 17 мая, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Российские власти имеют возможность решить жилищную проблему, остро стоявшую перед Россией практически во все времена. Об этом 17 мая в ходе заседания Госсовета, посвящённого вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Жилищная проблема — вечная проблема России. Она всегда остро стояла и никогда не была решена. Интересно и важно, что все мы можем решить эту историческую задачу. Казалось бы, что она неподъёмна, как строительство дорог, но нужное количество жилья построить возможно. Ясно, что всегда будут нерешённые проблемки, вопросики. Но в целом у нас есть исторический шанс решить проблему», — сказал Путин.

По его словам, сделать нужно немногое, «но надо это сделать»: «Нужно разбюрократить решения по выдаче земли — не раздавать её «своим да нашим». Если будем действовать настойчиво, то ситуация в каждом регионе может поменяться. Заработают инструменты, мы будем их совершенствовать, может быть, включим что-то. Но поверьте — у нас есть такой исторический шанс, и все мы станут участниками этого вопроса. Надо избавиться от коррупционных схем, освободить от ненужного давления правоохранителей бизнес, на уровне правительства сконцентрировать админресурсы».

Путин попросил всех присутствующих «внимательно доработать» решения с учётом предложений и идей, которые были озвучены: «Мы собрались, поскольку от эффективного решения вопроса зависит консолидированная работа — от муниципалитетов до регионального и федерального уровня. Я прошу полпредов президента внимательно это изучить и с коллегами в регионах дорабатывать и помогать руководителям довести принятые решения до реализации».

Напомним, на сегодняшний день всё большее число семей использует ипотечную программу. В рамках программы граждане имеют право получить жильё и выплачивать за него денежные средства уже после заселения.