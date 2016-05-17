Ставрополь, 17 мая, 2016, 15:20 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Поющие под дождём». Реж. Джин Келли, Стенли Донен. 1952. США Под дождём

Прокуратура Ставропольского края проведет проверку действий чрезвычайных служб и органов местной власти в период градобоя 14−15 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры проверят исполнение законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.

В частности, планируется дать оценку своевременности оповещения населения о надвигающейся стихии. Кроме того, будет проверена полнота финансирования мер по защите населения и муниципалитетов от последствий градобоя.

Также будет проверено целевое расходование бюджетных средств, которые были направлены на эти цели.

Напомним, 4−15 мая градобой повредил более 900 частных домов восьми муниципалитетов Александровского, Благодарненского, Изобильненского и Левокумского районов, а также города Ставрополь. Ремонтные работы планируется завершить к 19 мая, несмотря на непогоду.

Отметим также, что 18−19 мая МЧС снова прогнозирует ухудшение погоды на Ставрополье. По данным Ставропольского Гидрометцентра, 18 мая днем и до конца дня, а также сутки 19 мая местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 м/с.

В связи с этим МЧС распространило экстренное предупреждение о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций. Населению рекомендовано принять все меры безопасности.