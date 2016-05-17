Брюссель, 17 мая, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Бастующие сотрудники службы надзора за заключенными Бельгии ворвались в здание Минюста страны 17 мая, после чего полиции пришлось силой выдавливать своих коллег из государственного учреждения, сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Фантомас». Реж. Андре Юнебель. 1964. Франция — Италия Бунт надсмотрщиков

По данным бельгийских журналистов, внутри здания между полицией и тюремными надзирателями началась потасовка, в которой стражи правопорядка применили перцовый спрей.

Поводом для забастовки, из-за которой правительству уже пришлось привлечь военных к помощи в управлении тюрем, стало недовольство тюремных надзирателей условиями оплаты и работы.