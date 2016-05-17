Москва, 17 мая, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Российского актера Александра Домогарова, который накануне, 16 мая, был госпитализирован в Боткинскую больницу города Москвы с сосудистым кризом, выписали: артист находится дома, передаёт радиостанция «Вести ФМ».

Цитата из т/ф «Бандитский Петербург-6». Реж. Андрей Бенкендорф, Владислав Фурман. 2003. Россия Александр Домогаров

Отмечается, что Домогаров чувствует себя хорошо. Недомогание Домогарова на повлияло на репертуар театра имени Моссовета, в котором служит 52-летний актёр, так как на ближайшее время не были запланированы спектакли с его участием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Домогаров плохо почувствовал себя, и ему пришлось вызвать скорую.