Москва, 17 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Будущее главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрия Аленичева определит совет директоров «Спартака», сообщает Sovsport.ru.

FBilula Дмитрий Аленичев

Решение по этому вопросу будет приниматься советом директоров 31 мая. За неделю до этого совет рассмотрит отчет о выступлении молодежных команд, сообщил на пресс-конференции председатель совета директоров клуба Леонид Федун.

Напомним, Дмитрий Аленичев тренирует «Спартак» с июня 2015 года. Сейчас «Спартак» в турнирной таблице чемпионата России занимает пятое место после 29 туров, обеспечив свое участие в матчах Лиги Европы сезона 2016/17.