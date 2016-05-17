Москва, 17 мая, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Состояние основных фондов ЖКХ характеризуется высокой степенью износа, который составляет 67%. На решение этой проблемы требуются триллионы рублей. Повышение стоимости и низкое качество оказываемых услуг, плохая организация управления жилфондом, в частности, неудовлетворительная деятельность управляющих компаний (УК), — все это беспокоит граждан, а следовательно, формирует повестку дня для деятельности Центров защиты прав граждан партии (Центры) «Справедливая Россия», заявил ее лидер Сергей Миронов сегодня, 17 мая 2016 года, в ходе пресс-завтрака на тему «Миллиардные махинации управляющих компаний. Фальсификации, приписки, обман».

cbs1sao.ru Махинации

В докладе Сергея Миронова были представлены данные исследования ВЦИОМ (декабрь 2015), согласно которым более 80% россиян, оплачивающих квитанции ЖКХ самостоятельно, отмечают повышение цен на «коммуналку». При этом каждый второй называет рост цен «значительным». Недовольство состоянием ЖКХ выражает более двух третей опрошенных. То, что качество коммунальных услуг не соответствует цене, считает более половины опрошенных респондентов.

В докладе также сказано, что, по данным Генеральной прокуратуры РФ, ежегодно выявляется и пресекается более 300 тысяч нарушений со стороны УК, в частности, хищения, растрата средств, оказание несоответствующих услуг. Так, в 2015 году, согласно приведенным данным, ущерб от выявленных 2,5 тысячи преступлений, связанных с неправомерным использованием ресурсов, составил более 6,5 миллиарда рублей. В решении этих проблем населению содействуют Центры защиты прав граждан партии «Справедливая Россия», о чем заявил лидер партии Сергей Миронов:

«Данные Генпрокуратуры — лишь верхушка айсберга. Работа Центров защиты прав граждан показывает, что большинство граждан в борьбе с УК не доходят до органов».

Центры, которые были созданы по инициативе председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова в 2015 году в связи с принятием партией антикризисной стратегии, предполагающей концентрацию внимания на решении конкретных проблем граждан, оказывают юридическую и консультативную помощь. Благодаря работе Центров выдаются задержанные зарплаты, возмещаются незаконно взысканные платежи за услуги ЖКХ, именно с проблемами в этой сфере связаны 80% обращений граждан. Центры обеспечивают связь граждан со своими представителями власти.

Неправомерным действиям УК (фальсификация документов и протоколов собраний жильцов, заключение фиктивных договоров, включение в платежи дополнительных услуг, завышение стоимости услуг ЖКХ, завышение тарифов) Центры рекомендуют противостоять общими усилиями граждан, которые могут объединяться в инициативные группы жителей подъезда, дома, района. Как сообщается в докладе, по закону о самоуправлении жители могут создавать территориальные общины самоуправления в отдельном многоквартирном доме (МКД) и даже в одном подъезде.

В случае выявления поддельных документов, согласно докладу, необходимо подготовить и направить в суд иск, в частности, по фальсификации протокола общего собрания жителей МКД УК.

В докладе сообщается, что отношения между жильцами и УК регламентируются законом о правах потребителей. Соответственно, если какие-то услуги не оказаны или оказаны некачественно, то это нужно зафиксировать. Для этого нужно вызвать организацию, отвечающую за предоставление услуг, и потребовать составить акт. Далее необходимо составить заявления от жильцов в УК с требованием сделать перерасчет. В случае отказа — подготовить и направить иск в суд. То же самое в докладе лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова говорится и о перерасчете по итогам каждого отопительного периода, так как, согласно правовым нормам, УК должна возвращать переплату жильцам:

«Более одного миллиарда рублей возвращено гражданам при пересчете платежей после обращения в Центр защиты прав граждан в 2015 году».

Согласно тексту доклада партии, 1 июля 2013 года в «Правила предоставления коммунальных услуг» были внесены изменения по расчету и начислению общедомовых нужд (ОДН). Таким образом, расходы на ОДН для потребителей не должны превышать установленных нормативов. Если собственники не приняли иного решения на общем собрании, то платить за сверхнормативное потребление должна УК за счет собственных средств. Чтобы снять с себя эту нагрузку, как написано в докладе, компании всеми силами инициируют проведения в домах собраний, на которых собственникам предлагается, в частности, распределять сверхнормативный объем ОДН между всеми собственниками. А некоторые УК, как сообщается в докладе, прибегают к фальсификации протоколов собраний, которых не было. Бороться с этим предлагается созданием Совета многоквартирного дома (СМД), чему могут поспособствовать сотрудники Центров защиты прав граждан партии «Справедливая Россия». СМД может контролировать расходование средств на коммунальные нужды, взаимодействовать с УК и органами власти.

На данный момент действует 61 Центр защиты прав граждан партии «Справедливая Россия», а к концу мая 2016 года планируется расширить сеть до 75 приемных. Центры действуют в Москве, Симферополе, Воронеже, Костроме, Рязани, Белгороде, Новосибирске, Кургане, Магадане, Нижнем Новгороде и других городах России. Около сорока тысяч обращений было подано в Центры с начала текущего года. Одиннадцать с половиной встреч с жителями МКД было проведено за текущий год. По данным доклада, 95% обращений обрабатывается и указанные проблемы решаются, из них 80% решаются почти сразу. Говоря о деятельности Центров, следует привести слова председателя партии «Справедливой России» Сергея Миронова:

«Центры не являются предвыборным проектом и продолжат работу после парламентских выборов».

Помимо Центров, партией была организована акция «Делай или уходи!», в которой прописаны требования к правительству РФ. Собрано уже два с половиной миллиона подписей (в марте был собран миллион). Первый пункт представляет собой запрос с требованием приостановить взимание платежей по статье «на капитальный ремонт» до момента выполнения государством обязательств перед гражданами. Помимо этого, в акции «Делай или уходи»: требования выполнить обещания, данное правительством в связи с введением топливных акцизов и платных дорог, и безоговорочно отменить на всех уровнях транспортный налог, а также вернуть размер налога на имущество физических лиц и земельного налога на прежний уровень.

Напомним, сегодня, 17 мая 2016 года, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов представил доклад о наиболее распространенных схемах мошенничества управляющих компаний, привел примеры эффективного противодействия неправомерным действиям управляющих компаний, а также озвучил итоги работы Центров защиты прав граждан СР, которые за 2015 год помогли россиянам вернуть около миллиарда рублей переплат за услуги ЖКХ, в ходе пресс-завтрака на тему «Миллиардные махинации управляющих компаний. Фальсификации, приписки, обман», который состоялся в здании Геологического музея имени В. И. Вернадского РАН.