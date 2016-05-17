Волгоград, 17 мая, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Пассажирские перевозки в Волгограде будут осуществляться согласно документу планирования. В настоящее время работа над проектом, которую вела аналитическая группа из числа приглашённых специалистов и экспертов муниципальных транспортных предприятий «ПАТП №7» и «Метроэлектротранс», завершена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трамвай в Волгограде

Как пояснили ИА REGNUM в горадминистрации, новый документ станет основой для внедрения комплексной транспортной схемы, которая уже рассмотрена на региональном уровне, и позволит разгрузить городские улицы, перераспределить транспортные потоки, оптимизировать работу муниципальных транспортных предприятий и обеспечить качество и безопасность перевозок пассажиров. Внедрение новой схемы будет постепенным и плавным и займет несколько месяцев.

Конкурсы на обслуживание пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах в соответствии с новым документом планирования власти намерены организовать уже в ближайшее время. Участие в них также имеют право принять и предприниматели, работающие сегодня на рынке пассажирских перевозок.

В профильном комитете также добавили, что транспортная схема даст возможность упорядочить маршруты всех перевозчиков, в том числе, и городского электрического транспорта, исключить дублирование маршрутов ГЭТ коммерческим транспортом. Ставку власти сделали на электротранспорт. Предполагается, что сеть составят 15 автобусных социальных («опорных») маршрутов, 13 трамвайных и 9 троллейбусных, 11 социальных и 21 коммерческий автобусных («вспомогательных») маршрутов, 12 автобусных социальных «сезонных маршрутов».

Вспомогательные маршруты соединят соседние районы города и позволят пассажирам добираться до опорных маршрутов общественного транспорта. Сезонные маршруты будут выполнять доставку на приусадебные участки пассажиров, которые в большинстве, являются пенсионерами-льготниками.

Для удобной пересадки пассажиров планируется организовать четыре транспортно-пересадочных узла. Также будет создана и система «электронного билета».

Читайте также: Власти Волгоградской области делают ставку на электротранспорт

В текущем году продолжится обновление автобусного парка МУП «ВПАТП-7». В июне в рамках федеральной программы ожидается поступление около 50 новых автобусов, работающих на экологичном газомоторном топливе.

Добавим, что если с транспортной схемой в Волгограде вопрос сдвинулся с мертвой точки, то вопрос состояния дорог региона, который выбран в качестве площадки для проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу, остается на сегодня особенно актуальным.

Как показала прокурорская проверка, техническое состояние большинства дорог не соответствует предъявляемым нормативным требованиям. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог виновные будут привлечены к административной ответственности.

Всего за истекший период 2016 года органами прокуратуры области вскрыто свыше 500 нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, в целях устранения которых внесено более 80 представлений, опротестовано около 100 незаконных правовых актов, в суды предъявлено свыше 120 исковых заявлений, к административной ответственности по инициативе прокуроров привлечено более 30 лиц.