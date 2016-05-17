Брюссель, 17 мая, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Подписание протокола о вступлении Черногории в НАТО запланировано на 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

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Подписание документа состоится в Брюсселе. «Министры иностранных дел стран-союзников 19 мая 2016 года подпишут протокол о вступлении Черногории», — говорится в сообщении.

Когда протокол будет подписан, Черногория приобретёт статус «приглашенного» государства. Таким образом, её представители смогут в качестве наблюдателей принимать участие в переговорах союзников по НАТО. Страна станет полноправным членом НАТО после того, как получит приглашения от генерального секретаря организации.

В настоящее время в состав НАТО входят 28 государств. Альянс основан в США 4 апреля 1949 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля 2016 года Черногория официально начала переговоры о присоединении к НАТО. Страна станет 29 членом альянса.