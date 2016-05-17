Москва, 17 мая, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Большинство жителей Москвы высказались за создание зеленых зон на месте снесенных ранее объектов самовольного строительства. Итоги опроса под названием «Что украсит освобожденные территории у станций метро?» опубликованы 17 мая на сайте проекта «Активный гражданин».

Клод Моне. Парк. 1866

Около 176 тыс. москвичей приняли участие в трех голосованиях, где отсутствовали готовые варианты ответов. Горожане оставили более 540 тыс. идей, касающихся 25 адресов на карте Москвы.

В основном, жители мегаполиса высказались за появление возле станций метро скверов, цветников, обустройство газонов. Меньшая часть москвичей хотела бы видеть на освобожденных от самостроя площадках скамейки и лавки, а также места для парковки автомобилей и велосипедов. Среди предложений встречаются такие варианты, как детские площадки, фонтаны, памятники, фонари, урны.

Так, жителям ЦАО предлагалось поделиться своим видением о благоустройстве площадки перед зданием издательства «Известия» в Тверском районе.

Из более чем 73 тыс. участников 33% считают, что здесь необходимо разбить небольшой сквер или просто озеленить территорию. 30% респондентов высказались за вариант установки лавок и скамеек, а вот 19% хотели бы видеть на месте снесенного торгового комплекса клумбы и цветники. Менее 10% голосов набрали такие варианты ответов, как парковка, качели и фонтан.

При этом по мнению около 60% респондентов вопросами благоустройства этой территории должны заниматься специалисты.