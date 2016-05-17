Мурманск, 17 мая, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В Мурманске состоялось сотое по счёту заседание по делу о крушении СПБУ «Кольская». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила дочь погибшего начальника Службы эффективности флота и безопасности мореплавания Михаила Терсина Наталья Дмитриева.

mms.gov Буровая платформа

«Сегодня на сотом по счёту заседании суда по факту крушения СПБУ «Кольская» и гибели 53-х человек суд вынес постановление о назначении повторной комплексной технико-эксплуатационной судебной экспертизы и поставил на разрешение тому же АО «ЦНИИМФ» те же самые 8 вопросов, — отметила Дмитриева. —По итогу, судебный процесс приостанавливается. Следующее заседание суда назначено на 20 июля 2016 года».

По словам Дмитриевой, не совсем понятно, для чего суд предлагал участникам процесса составлять перечни своих вопросов для экспертов и предлагать специалистов. «Да и те же вопросы, представленные вторично тому же учреждению — уже всем известен печальный опыт ответов на них», — заявила Дмитриева.

Как сообщало ИА REGNUM, потерпевшие неоднократно заявляли о различных фальсификациях в деле о крушении буровой «Кольская».

Ранее на заседании перед мурманским судом предстали двое руководителей АМНГР (ОАО «Арктикморнефтегазразведка» — компания-судовладелец СПБУ «Кольская») — бывший исполняющий обязанности заместителя гендиректора по безопасности мореплавания Борис Лихван и исполняющий обязанности главного инженера Леонид Бордзиловский. При этом родственники погибших настаивают на том, что в материалах уголовного дела достаточно фактов для предъявления обвинения и.о. гендиректору АМНГР Юрию Мелехову и его заместителю Василию Васецкому, а также организаторам спасательной операции.

Напомним, буровая платформа «Кольская» затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Трагедия унесла жизни нескольких десятков человек — из 67 удалось спасти только 14.