Химки, Московская область, 17 мая, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Жители микрорайона Подрезково в подмосковных Химках уже около суток остаются без газоснабжения из-за аварии на магистральном газопроводе. На месте ЧП продолжаются восстановительные работы. Подачу ресурса планируют на вторую половину дня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Работы по восстановлению газоснабжения в Подрезкове продолжаются уже почти сутки. На объекте работают специалисты Мособлгаза, сотрудники коммунальных и оперативных служб.

В течение дня планируется запуск газоснабжения, но в первую очередь будут запущены котельные и социальные объекты микрорайона.

«Администрация территориального управления микрорайона просит жителей в течение дня обеспечить доступ специалистов в квартиры и частные дома для поэтапного подключения к сети газоснабжения», — заключили в администрации.

Напомним, 16 мая в Подрезково произошла авария на магистральном газопроводе. В результате 37 многоквартирных и 190 частных домов остались без газоснабжения.