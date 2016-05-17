Мурманск, 17 мая, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Первый рейс самого мощного в мире атомного ледокола «50 лет Победы» с туристами на борту начнётся 16 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

christian.se Северный полюс

«Рейс стартует 16 июня, — отметил ведущий специалист Управления Евгений Свиридов. — Его продолжительность — 11 дней, всего таких рейсов будет пять».

Как сообщало ИА REGNUM, туристическая программа, которая не теряет актуальности по сей день, была сформирована 24 года назад. На борту атомохода гостям читают лекции, показывают фильмы про Арктику. На подходе к полюсу туристы отмечают Праздник Нептуна.

Добавим, особенно популярны круизы на северный полюс у китайцев. Стоимость одной такой путёвки составляет как минимум 26 тысяч 995 долларов, то есть почти один миллион восемьсот тысяч российских рублей.

Тем временем, на сайте компании-организаторе путешествийPoseidon Expeditions сообщается, что судно «50 лет Победы» не является туристским.

«Ледокол строился для проводки научно-исследовательских и грузовых судов в Арктике по Северному морскому пути. Лишь в летние месяцы у путешественников появляется уникальная возможность отправиться в вояж к самой северной точке планеты на настоящем рабочем ледоколе», — отмечается в источнике.

К слову, для предприятия-владельца ледоколов туристические рейсы являются способом загрузки судов и экипажей в летний сезон. Это в первую очередь способ заработка, ранее заявил заместитель генерального директора, главный инженер ФГУП «Росатомфлот» Мустафа Кашка. «Понятно, курс стал повыше — он (заработок — прим. ИА REGNUM ) стал интереснее», — отметил Кашка.