Москва, 17 мая, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Российских штангистов Алексея Косова, Ольгу Зубову и Ольгу Афанасьеву Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на длительные сроки дисквалифицировала в связи с тем, что в допинг-пробах спортсменов, которые они сдали на чемпионате мира 2015 года в Хьюстоне (США), обнаружен допинг. Такую информацию озвучил вице-президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов, сообщает «Р-Спорт».

ИА REGNUM Штанга

"У меня есть информация, что Зубова дисквалифицирована на восемь лет, а Косов и Афанасьева — на четыре года за нарушение антидопинговых правил», — сообщил Агапитов.

Штангистка Зубова заняла на чемпионате мира третье место в весовой категории до 75 кг. Ольга Афанасьева заняла четвёртое место в весе до 69 кг, а Косов — седьмое место в весе до 94 кг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на четыре года дисквалифицирован российский штангист Алексей Ловчев. 16 мая спортсмен получил письмо с решением IWF.