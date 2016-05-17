США, 17 мая, 2016, 23:30 — ИА Регнум. Американскую АЭС «Форт-Калхун» (Fort Calhoun), находящуюся в штате Небраска, планируют закрыть до конца 2016 года. С такой рекомендацией на собрании совета директоров выступил генеральный директор государственной компании Omaha Public Power District (OPPD) Тим Берк. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает Nuclear.ru.

seattletimes.com АЭС «Форт-Калхун» (Fort Calhoun)

Берк дал рекомендательный совет совету директоров о полном закрытии атомной электростанции, принадлежащей OPPD, в связи с неутешительными финансовыми показателями АЭС, включая повышение оперативных затрат. По словам генерального директора, анализ экономической эффективности работы АЭС показал, что продолжение эксплуатации не является финансово устойчивым.

Совет директоров OPPD примет и огласил окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы АЭС 16 июня текущего года. Напомним, что АЭС «Форт-Калхун» является собственностью госкомпании OPPD. Она обеспечивает электроэнергией более 356 тыс. клиентов на юго-востоке штата Небраска. В случае закрытия станции в штате Небраска останется лишь одна работающая электростанция АЭС «Купер» с реактором на кипящей воде, мощность которой достигает 768 МВт, а более 700 работников АЭС «Форт-Калхун» останутся без работы.

Атомная электростанция «Форт-Калхун», находящаяся на берегу реки Миссури, имеет один энергоблок типа PWR, мощностью 484 МВт. Эту АЭС начали строить в 1966 году, а в августе 1973 года запустили, и по лицензии, она может работать до 2033 года. Однако пять лет назад работу станции остановили. С тех пор срок повторного запуска станции так и не был определен.

Работа АЭС была приостановлена из-за наводнения на реке Миссури 6 июня 2011 года. «Форт-Калхун» тоже была затоплена, вследствие чего на станции было объявлено чрезвычайное положение. Через день на одном из участков АЭС произошел пожар, который привел к тому, что система охлаждения бассейна отработанного ядерного топлива на станции отказала. Через 90 минут после потери электричества операторы включили резервные насосы для охлаждения бассейнов ОЯТ, однако за время сбоя в системе охлаждения температура в бассейне ОЯТ поднялась на несколько градусов. Была объявлена тревога. По прогнозам экспертов, вода должна была подняться на высоту 1,004 фута над уровнем моря. Эта отметка была достигнута 9 июня.

Таким образом, атомная электростанция была окружена водой, которая все время поднималась. Образовался как бы остров, на котором находилась станция. Железнодорожные и подъезды к АЭС тоже были затоплены, из-за чего невозможно было поставлять топливо для генераторов автономных систем станции. Главной опасностью было то, что в кратчайшие сроки после наводнения уровень воды достиг отметки в 1005,7 футов над уровнем моря, оставалось менее 15 футов до уровня, перейдя который вода могла полностью затопить станцию.

Позже, в июле 2011 года, «Росатом», основываясь на данных МАГАТЭ, опубликовал шокирующий отчет. Согласно этому документу, администрация президента США Барака Обамы запретила разглашать информацию, касающуюся аварии на «Форт-Калхун». Кроме того, как сказано в докладе Комиссии по ядерному регулированию NRC, АЭС с самого начала не была готова к наводнению, хотя и расположена на побережье Миссури. Операторы станции не сумели принять адекватные решения для того, чтобы защитить станцию, а также вспомогательных зданий с структур АЭС от наводнения.

Даже через год после аварии на станции сроки повторного запуска станции не были определены. В 2012 году газета Missouri News Horizon написала, что на ликвидацию последствий наводнения были потрачены миллионы долларов, был назначен новый менеджер и проведены, так называемые, фундаментальные изменения в системе работы станции. Несмотря на все это команда АЭС «Форт-Калхун» так и не смогла обозначить срок повторного запуска станции.