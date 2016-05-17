Американцы закрывают АЭС «Форт-Калхун», расписавшись в собственном бессилии
США, 17 мая, 2016, 23:30 — ИА Регнум. Американскую АЭС «Форт-Калхун» (Fort Calhoun), находящуюся в штате Небраска, планируют закрыть до конца 2016 года. С такой рекомендацией на собрании совета директоров выступил генеральный директор государственной компании Omaha Public Power District (OPPD) Тим Берк. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает Nuclear.ru.
Берк дал рекомендательный совет совету директоров о полном закрытии атомной электростанции, принадлежащей OPPD, в связи с неутешительными финансовыми показателями АЭС, включая повышение оперативных затрат. По словам генерального директора, анализ экономической эффективности работы АЭС показал, что продолжение эксплуатации не является финансово устойчивым.
Совет директоров OPPD примет и огласил окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы АЭС 16 июня текущего года. Напомним, что АЭС «Форт-Калхун» является собственностью госкомпании OPPD. Она обеспечивает электроэнергией более 356 тыс. клиентов на юго-востоке штата Небраска. В случае закрытия станции в штате Небраска останется лишь одна работающая электростанция АЭС «Купер» с реактором на кипящей воде, мощность которой достигает 768 МВт, а более 700 работников АЭС «Форт-Калхун» останутся без работы.
Атомная электростанция «Форт-Калхун», находящаяся на берегу реки Миссури, имеет один энергоблок типа PWR, мощностью 484 МВт. Эту АЭС начали строить в 1966 году, а в августе 1973 года запустили, и по лицензии, она может работать до 2033 года. Однако пять лет назад работу станции остановили. С тех пор срок повторного запуска станции так и не был определен.
Работа АЭС была приостановлена из-за наводнения на реке Миссури 6 июня 2011 года. «Форт-Калхун» тоже была затоплена, вследствие чего на станции было объявлено чрезвычайное положение. Через день на одном из участков АЭС произошел пожар, который привел к тому, что система охлаждения бассейна отработанного ядерного топлива на станции отказала. Через 90 минут после потери электричества операторы включили резервные насосы для охлаждения бассейнов ОЯТ, однако за время сбоя в системе охлаждения температура в бассейне ОЯТ поднялась на несколько градусов. Была объявлена тревога. По прогнозам экспертов, вода должна была подняться на высоту 1,004 фута над уровнем моря. Эта отметка была достигнута 9 июня.
Таким образом, атомная электростанция была окружена водой, которая все время поднималась. Образовался как бы остров, на котором находилась станция. Железнодорожные и подъезды к АЭС тоже были затоплены, из-за чего невозможно было поставлять топливо для генераторов автономных систем станции. Главной опасностью было то, что в кратчайшие сроки после наводнения уровень воды достиг отметки в 1005,7 футов над уровнем моря, оставалось менее 15 футов до уровня, перейдя который вода могла полностью затопить станцию.
Позже, в июле 2011 года, «Росатом», основываясь на данных МАГАТЭ, опубликовал шокирующий отчет. Согласно этому документу, администрация президента США Барака Обамы запретила разглашать информацию, касающуюся аварии на «Форт-Калхун». Кроме того, как сказано в докладе Комиссии по ядерному регулированию NRC, АЭС с самого начала не была готова к наводнению, хотя и расположена на побережье Миссури. Операторы станции не сумели принять адекватные решения для того, чтобы защитить станцию, а также вспомогательных зданий с структур АЭС от наводнения.
Даже через год после аварии на станции сроки повторного запуска станции не были определены. В 2012 году газета Missouri News Horizon написала, что на ликвидацию последствий наводнения были потрачены миллионы долларов, был назначен новый менеджер и проведены, так называемые, фундаментальные изменения в системе работы станции. Несмотря на все это команда АЭС «Форт-Калхун» так и не смогла обозначить срок повторного запуска станции.