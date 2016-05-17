Псков, 17 мая, 2016, 14:37 — ИА Регнум. «Псковавиа» совместно с «Саратовскими авиалиниями» запускают рейс Симферополь — Псков — Симферополь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, первый вылет из Пскова состоится 9 июня. Рейс будет курсировать до 21 сентября.

wpapers.ru Самолет в небе

Прямой перелёт займёт 3,5 часа. Авиаперевозки будут осуществляться на самолете Як-42 на 118 мест эконом-класса с питанием на борту.

По словам директора «Псковавиа» Виктора Мартыненко, будут предусмотрены социальные билеты для лиц до 24 лет, а также для пенсионеров старше 60 лет.

На начальном этапе периодичность рейса составит раз в неделю: в четверг в 10:55 из Пскова и в среду в 13:40 из Симферополя. В «Псковавиа» полагают, что рейс будет востребован. В первую неделю продаж приобретено уже порядка 250 билетов. «Если загрузка самолета будет не менее 70−80% можно будет вести диалог в сторону увеличения периодичности рейса», — отметил Виктор Мартыненко.

Напомним, «Псковавиа» осуществляет 12 пассажирских рейсов в Архангельск, Тамбов, Владимир и другие города России.