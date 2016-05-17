Рязань, 17 мая, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В Рязанской области будет создана объединенная стоматологическая служба. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стоматологический кабинет

Стоматологическая служба объединит реорганизованные стоматполиклиники №№2, 3 и 4. Все они будут присоединены к поликлинике №1. Кроме того, изменения ждут и детскую стоматологическую поликлинику — она станет структурным подразделением областной клинической больницы им. Н. В. Дмитриевой.

«При всех этих слияниях, мы не сократили ни одного врача, ни одной медицинской сестры, ни одной санитарочки. Оптимизация поликлиник не касается медицинских работников, а только лишь административно-хозяйственного персонала», — цитирует пресс-служба министра здравоохранения.

ИА REGNUM отмечает, что в Рязанской области также идет работа по объединению обычных поликлиник. Участки будут расширены до 30−35 тысяч приписанного населения. Такие меры помогут повысить эффективность использования финансов и качество медицинской помощи. Кроме того, в объединенные поликлиники будет легче привлекать «узких» специалистов, считают в минздраве.

Он отметил, что в регионе проводится работа по объединению медицинских организаций с целью повышения эффективности использования финансов и качества оказания медицинской помощи. «Эта работа поможет, в первую очередь, достичь повышения доступности и качества оказания медицинской помощи за счет рационального использования ресурсов на оказание амбулаторной помощи и оптимизации административных и хозяйственных должностей», — отметил глава ведомства.

«Объединение поликлиник позволяет расширить обслуживаемые участки до 30−35 тысяч приписного населения, а это совершенно другое финансирование, которое позволяет привлекать «узких» специалистов. Я могу сказать уже по примеру объединения поликлиник №№12 и 15, где уже появилась лабораторная диагностика, гинеколог, невролог, детские специалисты», — рассказал министр.