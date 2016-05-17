Москва, 17 мая, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Жители России могут гордиться Грозным наравне с «двумя столицами», а также городами Золотого Кольца и Поволжья. Об этом 17 мая в ходе заседания Госсовета, посвящённого вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы можем гордиться Москвой, Санкт-Петербургом, городами Золотого Кольца России, Поволжья. Но я бы вспомнил Грозный», — сказал Путин.

По словам главы государства, он помнит прежнее состояние столицы Чечни: «Помню, какой он был, и как Чеченская республика при помощи всей страны смогла его воссоздать. Но проблем ещё много».

Напомним, в 2000 году глава Чечни Ахмат Кадыров, когда зашёл разговор о перенесении столицы в менее разрушенный войной Гудермес, заявил, что столицей Чечни останется Грозный. По его словам, «вся история Чечни тесно связана с Грозным, и поэтому нельзя переносить столицу».

В 2005 году чеченский парламент предложил переименовать город Грозный в город Ахмадкала (Ахмад-Кала) в честь погибшего президента Ахмад-Хаджи Кадырова. Предложение было отклонено Рамзаном Кадыровым.