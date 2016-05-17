В Москве открыли резервные COVID-госпитали в «Сокольниках» и «Крылатском»
Москва, 5 октября, 2020, 12:35 — ИА Регнум. В Москве открылись два резервных коронавирусных госпиталя. Об этом 5 октября сообщили в оперативном штабе столицы.
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По данным штаба, резервные госпитали открылись в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».
Как сообщало ИА REGNUM, принято решение о переводе школ Москвы на дистанционное обучение из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией.