Чебоксары, 17 мая, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В Чувашии для участия в единороссовском праймериз на выборах в Госсовет республики зарегистрированы 172 человека по 22 одномандатным округам. В среднем получается по 8 человек на каждый округ. Из них 119 членов партии «Единая Россия», 16 сторонников партии, 35 беспартийных. Также зарегистрированы 25 действующих депутатов Государственного Совета Чувашии из 44, четыре члена правительства (в том числе три министра), а также несколько экс-министров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Агитаторы разносят материалы по квартирами

Только в четырех одномандатных округах из 22-х среди кандидатов нет действующих депутатов Госсовета Чувашии. Президиум и главы комитетов Госсовета раскиданы по округам. Спикер Юрий Попов, который избрался в нынешний созыв от Вурнарского района, выдвинулся по Комсомольскому округу, где из депутатского корпуса конкуренцию ему составит руководитель комитета по социальной политике и национальным вопросам Петр Краснов. Вице-спикер Олег Мешков идёт по Батыревскому округу.

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Вице-спикер Николай Малов будет участвовать сразу в двух праймериз. Помимо выборов в Госдуму России (Канашский округ), он заявился на праймериз в Госсовет по родному для него Ядринскому району. Примечательно, что уже на уровне праймериз и внутри «Единой России» используются выборные технологии, на этот раз их жертвой может стать глава чувашских единороссов: по одномандатному округу выдвинулись аж четыре Малова, из них трое — беспартийные. В этом же округе планирует баллотироваться депутат Госсовета, глава Чувашпотребсоюза Валерий Павлов.

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Одним из самых многочисленных — Моргаушский одномандатный округ, где среди 9 кандидатов наиболее известные — сенатор от Госсовета Вадим Николаев, глава парламентского комитета по бюджету Игорь Кушев, депутат регионального парламента Николай Ванеркин, бывший министр сельского хозяйства Александр Федотов.

На выборах готовы участвовать министры, в том числе бывшие, а также высокопоставленные чиновники. Больше всего чиновников высшего эшелона — в Чебоксарском округе: кандидатами являются министр информационной политики Александр Иванов, уполномоченный по правам ребёнка в Чувашии Вячеслав Рафинов и глава Госслужбы по тарифам Альбина Егорова. Для участия в праймериз также зарегистрированы глава Минприроды Сергей Павлов (Вурнарский округ), глава Минздрава Алла Самойлова (Винокуровский округ), экс-министр спорта Сергей Мельников (Шумерлинский округ), экс-глава Минздравсоцразвития Венера Муллина (Приволжский округ).

В праймериз в Алатырском округе среди кандидатов — депутаты Госсоветы Юрий Кислов и Николай Ефремов, в Восточном округе — депутаты Госсовета Олег Дельман и Александр Никаноров, депутаты горсобрания Чебоксар Виктор Горбунов и Валерий Павлов, в Юго-западном округе — депутаты Госсовета Елена Бадаева, Валерий Андреев, депутат горсобрания Чебоксар Валерий Антонов, в Западном округе — депутаты Госсовета Андрей Углов и Николай Угаслов).

Отметим, что в праймериз «Единой России» также примут участие бывшие члены фракции «Справедливой России» в Госсовете: вышедший из оппозиционой партии Леонид Лукин и беспартийный Владимир Михайлов, который успел ославиться как пиар-контролёр дороги в Новочебоксарске.

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Кампания по праймериз — достигла кульминации: с рекламных щитовок и листовок — парочки единороссов поздравляют с праздниками, ждут избирателей в своих приёмных и на голосовании. Отдельные депутаты пошли дальше всех. Агитационными листовками оклеиваются не только стены магазинов, торговых центров, но и подъезды домов, мусорные контейнеры, детсады и школы. Ещё более вызывающим стало агрессивное использование общественных мест, при этом листовки приклеиваются где попало — от остановок до фонарных столбов. «Повешенные» на столбах мило улыбаются, заклинают помнить и обещают красивую жизнь.

Между тем, агитационные материалы «Единой России» агитаторы разносят по квартирам. При этом в поквартирной пропаганде участвуют и дети — то ли родителям-бюджетникам их не с кем оставить, то ли желая вызвать сочувствие у избирателя.

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Стоит отметить также, что пятно на полотне предвыборной агитации «Единой России» поставлено. Чувашское УФАС ранее признало незаконной политическую рекламу на щитах, отмечая, что «размещение агитационных материалов на рекламных конструкциях допускается в период проведения агитации по вопросам референдума и предвыборной агитации». «За пределами агитационных периодов, предусмотренных избирательным законодательством, размещение на рекламных конструкциях агитационных материалов не допускается», — полагают антимонопольщики, ссылаясь на Конституцию РФ, закон об основных гарантиях избирательных прав и закон о рекламе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Чувашии пройдёт праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму и Госсовет республики. По данным чувашского отделения «Единой России», в этот день будут работать 236 счетных участков (20% от общего количества избирательных участков), изготовлено 193 423 бюллетеня трех видов (из расчета 20% избирателей, пришедших в сентябре 2015 года на выборы главы Чувашии).