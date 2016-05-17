Москва, 17 мая, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении законопроект, запрещающий упоминать в рекламе алкоголя фамилий героев войн, олимпийских чемпионов, описания их подвигов, а также героической символики, логотипов спортивных клубов и команд, достижений науки и техники, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. Законопроект был внесен заксобранием Ямало-Ненецкого автономного округа.

Лоуренс Альма-Тадема. Праздник сбора винограда. 1870

Чрезмерное употребление алкоголя населением РФ негативно влияет на такие демографические показатели, как заболеваемость и смертность, на интеллектуальное развитие подрастающего поколения, а реклама только способствует увеличению продаж и употребления алкоголя. Свободное употребление алкоголя сильно подорвало социально — экономические и духовно-нравственные основы жизнедеятельности нашего общества и стало угрожать национальной безопасности, отмечают законодатели ЯНАО.

Профильный комитет Госдумы не поддержал законопроект. «В рекламе алкоголя уже запрещено использование образов людей и животных, поэтому упоминание фамилий олимпийских чемпионов и так не допускается», — отметил зампред комитета Госдумы по экономполитике Виктор Звагельский («Единая Россия»). По его словам, в законодательстве уже предусмотрен запрет на утверждения в рекламе алкоголя о том, что его употребление имеет важное значение для достижения общественного признания, профессионального, спортивного и личного успеха.

Депутат от ЛДПР Владимир Сысоев не согласился с позицией комитета в том, что в законодательстве уже предусмотрены все необходимые ограничения для рекламы алкогольной продукции и в рекламе алкоголя не используются образы людей и животных. «Можно зайти в ближайший водочный магазин. Что там продается? Водка «Мамонт», «Белуга», «Журавли», «Путинка», «Смирнов». Есть образы. В каждом водочном магазине присутствуют данные виды водки — я не все перечислил. Если посмотреть на ту же водку «Журавли», там на картинке присутствуют журавли, которые у нас летают, которые являются символами некоторых городов. Идет их использование в массовой пропаганде алкоголизации населения. Сегодня водка очень серьезно проникла в нашу жизнь, люди смотрят на образы и заманивающие названия, а мы не хотим поддержать законопроект», — посетовал он.

В ответ на реплику Сысоева Звагельский подчеркнул, что эти проблемы необходимо решать усилением полномочий Федеральной антимопопольной службы (ФАС), а предлагаемые законопроектом нормы — избыточны.