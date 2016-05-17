Донецк, 17 мая, 2016, 14:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Донбассе в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро солдат ВСУ получили ранения. Об этом 17 мая на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Мотузяник сообщил, что на донецком направлении боевые действия велись только под Авдеевкой.

«Сразу после полуночи «оккупанты» начали мощную артподготовку продолжительностью два часа, открыв огонь из минометов, 122-мм орудий САУ «Гвоздика», а также танков. По нашим позициям было выпущено 58 артиллерийских и 15 танковых снарядов, а также почти 50 минометных мин. Артиллерийский огонь велся со значительного расстояния — не менее 7 км. По информации ГУР МОУ, для корректировки огня и уточнения результатов огневого поражения противник привлек 2 БПЛА «Орлан-10», а также применял комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-3», — сказал Мотузяник.

Он уточнил, что всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось семь вражеских обстрелов, из них пять — с применением тяжелого вооружения. При этом полковник отметил, что на мариупольском направлении ВС ДНР продолжают нарушать режим тишины по всему фронту.

«В частности, только вблизи Докучаевска враг выпустил по нашим позициям более 50 минометных мин. Всего вчера на мариупольском направлении произошло 10 вражеских обстрелов», — подчеркнул Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая спикер Народной милиции Андрей Марочко заявил, что вчера в с. Раевка ЛНР погиб один боец Народной милиции ЛНР, еще один — получил ранения. По его словам, с направления села Старый Айдар (Луганщина, под контролем ВСУ) велся снайперский обстрел.