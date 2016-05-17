Белгород, 17 мая, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В Белгороде общественники нашли невыполненный контракт по оборудованию пешеходных переходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, в декабре 2014 года была проведена закупка на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение нескольких нерегулируемых пешеходных переходов в областном центре.

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Согласно заключенному договору, воронежская компания должна была переоборудовать пять нерегулируемых пешеходных переходов, оснастив их «лежачими полицейскими» и знаками со светодиодной подсветкой. По закупочной документации цена контракта составила 1,79 млн рублей, источник финансирования — федеральный бюджет. Заказчиком выступило федеральное казенное учреждение «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения».

Активисты ОНФ проверили все пять переоборудованных пешеходных переходов, расположенных в Белгороде на улицах Железнякова, Садовой, Бульвар Юности, Костюкова, Октябрьской. Оказалось, что ни на одном переходе светодиодная подсветка не только не работает, но световое оборудование даже не подключено к питанию.

«Такая ситуация недопустима и вызывает массу вопросов. Вот уже полтора года, как эти знаки установлены, но ни на одном из них за это время светодиодное освещение не только ни разу не работало, оно даже не подключено. Мы видим свободно болтающиеся провода электропитания. За полтора года на этих переходах уже частично разрушились «лежачие полицейские», их уже пора менять, причем менять по гарантии, а светодиодная сигнализация так и не работает», — сказал участник проекта ОНФ «За честные закупки» Вячеслав СаламасовИА REGNUM

Также общественники отметили, что столбы, на которых установлены знаки и световое оборудование, оказались не забетонированы, а просто вкопаны в землю. «В результате подмыва почвы эти тяжелые столбы со знаками качаются и вполне могут упасть либо на пешехода, либо на проезжающий автомобиль. В итоге мероприятия, выполненные по программе «Повышение безопасности дорожного движения», этой безопасности еще и угрожают. Считаем, что это вопиющий пример неисполнения контрактных обязательств и неэффективного расходования средств бюджета», — заключил Вячеслав Саламасов.

Активисты направили письмо в администрацию Белгорода с просьбой разобраться в ситуации и принять меры по устранению недоделок за счет подрядчика, выполнявшего работы.