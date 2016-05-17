Симферополь, 17 мая, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Около 30 человек направлены в Крым организаторами блокады полуострова для проведения провокаций в годовщину депортации крымских татар 18 мая. Об этом журналистам 17 мая сообщил зампредседателя правительства Республики Крым Руслан Бальбек.

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«Мы уже получили точные сигналы, что около 30 человек из-за Перекопа, пройдя инструктаж у одного из террористов Ленура Ислямова (одного из организаторов энергоблокады Крыма, в России он находится в федеральном розыске — прим. ИА REGNUM ), приехали в Крым с целью дестабилизировать ситуацию в момент проведения траурных мероприятий», — цитирует вице-спикера ТАСС.

По его данным, провокации готовятся, преимущественно, в населенных пунктах на севере полуострова. Правоохранительные органы Крыма прорабатывают информацию.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Крым, основные мероприятия, посвященные годовщине депортации, 18 мая пройдут в Симферополе. На бульваре Ленина состоится возложение цветов к памятному знаку жертвам депортации из Крыма, также цветы будут возложены к мемориалу у границ Ботанического сада «КФУ им. В. И. Вернадского» и к мемориалу «Возрождение».

Также 18 мая будет открыта первая очередь мемориального комплекса, посвящённого памяти жертв депортации из Крыма. Здесь планируется провести траурный митинг.

Вечером на площади Ленина в Симферополе пройдет акция «Зажги огонь в своём сердце».

«Уверен, все крымчане переживают, сочувствуют и понимают то, что происходило в тот период, но хотят дальше вместе строить нашу общую жизнь, развиваться. Все должны знать и понимать, что на территории Крыма всегда будет взаимное уважение людей разных национальностей и вероисповеданий, никому республиканские органы власти не позволят вбивать клин между людьми разных национальностей. Все должны понимать, что граждане равны перед законом, одинаково получают социальную помощь от государства, и это основа нашей государственной политики», — сказал накануне, 16 мая, глава Крыма Сергей Аксенов.