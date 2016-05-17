Киев, 17 мая, 2016, 14:13 — ИА Регнум. ВВП Украины в первом квартале 2016 года вырос по сравнению с первым кварталом 2015 года на 0,1%. Соответствующие данные обнародовало 17 мая украинское госагентство статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВВП Украины снизился

Вместе с тем, согласно источнику, по отношению к предыдущему кварталу ВВП Украины в первом квартале 2016 года сократился на 0,7%.

Экономика Украины начинает выходить из рецессии впервые за последние два года, говорится в обнародованном сегодня же исследовании агентства Bloomberg. Некоторое улучшение ситуации продиктовано, как считают эксперты, стабилизацией гривны и уровня инфляции.

Напомним, что по официальным данным, ВВП Украины в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшился на 9,9%. Номинальный ВВП составил 1.979,5 млрд гривен, а ВВП в расчете на одно лицо — 46.201 грн.