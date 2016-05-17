Москва, 17 мая, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Пассажирский круизный лайнер начнут строить в России впервые за 60 лет. Такое заявление сделал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов во время открытия Шестого международного форума «Морская индустрия России».

pixabay.com Круизный лайнер

VI форум открылся в Москве сегодня, 17 мая, и завершится 19 мая. Рахманов, выступая на открытии, заявил, что строительство лайнера будет проходить в России 60 лет.

«В этом году в России будет заложен пассажирский круизный лайнер», — завил он.

На форуме обсуждаются различные вопросы развития российского судостроения. Мероприятие проходит при поддержке Морской коллегии при правительстве России, Министерства промышленности торговли и Минтранса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что в России будет построен пассажирский круизный лайнер, стало известно в начале 2016 года. В 2016 году Минпромторг предполагает заложить круизные суда проекта PV300VD длиной 141 м, шириной 16,82 м и вместимостью 306 пассажиров.