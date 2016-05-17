Одесса, Украина, 17 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В Одессе (Украина) сносят последний оставшийся в городе памятник Владимиру Ленину, сообщает 17 мая местный телеканал «Первый городской».

macjasek Памятник Владимиру Ильичу Ленину

Уточняется, что десятиметровый памятник, перенесенный в 2006 году в парк Савицкого с Куликова поля, сносится в рамках закона о декоммунизации. В настоящее время монумент при помощи крана разбирается на семь составных блоков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины приняла 9 апреля 2015 года четыре закона о декоммунизации украинского общества. Согласно законам, коммунистический режим осуждается, советская символика — запрещается, а архивы советских спецслужб — подлежат полному открытию.

Кроме того, ОУН, УПА (Решением Верховного суда РФ признаны экстремистскими организациями, деятельность которых в России запрещена) и другие организации признаются «борцами за независимость Украины». Президент страны Петр Порошенко подписал четыре закона 15 мая 2015 года.