Казань, 17 мая, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Пешеход, переходивший Фермское шоссе в Казани в неустановленном месте, стал виновником ДТП с участием трех легковых автомашин, пишет 17 мая «Вечерняя Казань».

vse-taxi.com Пешеходный переход

16 мая в 8:00 на 21-летнего нерадивого пешехода наехал 20-летний водитель «ВАЗ-2115». После этого отечественный автомобиль столкнулся с двигавшимся навстречу Peugeot-4007, за рулем которого находилась 44-летняя женщина.

Следом за Peugeot ехала Lada Priora под управлением 25-летнего водителя. Мужчина не сохранял безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля, из-за чего въехал в автомобиль, управляемый автоледи.

Сам виновник аварии — пешеход — отделался ушибом руки.