Ростов-на-Дону, 17 мая, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В Ростовской области случилось ЧП, схожее с тем, что произошло в День Победы на Ставрополье. В городе Новочеркасске девушка для эффектного фотоснимка залезла на Вечный огонь. Кадр, сделанный на «Кургане Славы» в Александровском парке, появился в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» накануне и уже вызвал бурю эмоций у пользователей, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

krasotyrossii.ru Курган славы. Новочеркасск

На фотографиях девушка стоит прямо на чаше Вечного огня в футболке с изображением флага Израиля. Поступком главной героини фотографии анонимный автор поста был крайне возмущен.

Он отметил, что ночью, пока никто не видит, для тех, кто вчера шел в «Бессмертном полку» с портретом родственника-героя, защитившим страну от фашизма, «Вечный огонь превращается не в место памяти, а в публичную «шашлычную», где каждый может сфотографироваться рядом с мангалом и с шампуром в руках. И да, о чем это я, ведь это же «просто фото», и она на самом деле с уважением относится к павшим».

По мнению пользователя, именно такие фото отражают истинное отношение к истории. «Я надеюсь, что она или ее друзья прочтут это, и в будущем героиня фотоснимка постыдится делать такие вещи и выкладывать их в Интернете», — написал автор.

В комментариях 17-летняя девушка, изображенная на фото, ответила пользователю, что «ничего такого не сделала». «Я там не пила, не курила, не лежала на нём, так что всё, развели тут панику. Сфоткалась и сразу ушла», — ответила горожанка, добавив, что больше так делать не будет.

На своей личной страничке «ВКонтакте» фотографии, опубликованные 15 мая текущего года, девушка оставила.

О том, потребуют ли правоохранительные органы от девушки извинений или на данную ситуацию никто не отреагирует, пока неизвестно.

Напомним, что жительница Ростова-на-Дону прикурила сигарету от Вечного огня на Ставрополье. Выяснением обстоятельств инцидента занялась краевая прокуратура. Но девушке грозит только лишь штраф за мелкое хулиганство.