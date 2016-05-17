Москва, 17 мая, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Договоренности президентов Армении и Азербайджана, достигнутые накануне в Вене, должны положить конец так называемому «апрельскому кризису» и обострению ситуации на границе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Это крайне важно с учетом того, что конфликт продолжает находиться в тлеющем состоянии, кровоточить и уносить жизни», — отметил парламентарий.

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«С этой точки зрения венские договоренности должны стать моделью глобального решения по Нагорно-Карабахскому урегулированию, которое, надеюсь, будет найдено в обозримом будущем», — говорит депутат. «Это та проблема, которую мы не вправе оставлять следующему поколению», — добавил он.

Президент Армении Серж Саргсян и глава Азербайджана Ильхам Алиев на первой после обострения конфликта в Нагорном Карабахе встрече заявили о приверженности мирному урегулированию — соответствующее заявление опубликовала по итогам встречи Минская группа ОБСЕ. «Президенты подтвердили приверженность прекращению огня и мирному урегулированию конфликта… Чтобы снизить риск дальнейшего насилия, они согласились в кратчайшие сроки завершить работу над расследовательским механизмом ОБСЕ», — говорится в заявлении.