Киев, 17 мая, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Атомная энергетика

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Компания Westinghouse продолжает экспансию на украинский рынок и заявляет о готовности обеспечить ядерным топливом все 13 энергоблоков ВВЭР-1000 украинских АЭС. Соответствующее заявление сделал старший вице-президент Хосе Эметерио Гутьеррес в интервью агентству «Интерфакс-Украина». По словам Гутьерреса, это стало возможно после расширения завода Westinghouse Electric Company в Вестеросе (Швеция), которое завершилось в апреле. Сейчас у Westinghouse есть действующий контракт с украинским оператором АЭС «Энергоатомом», согласно которому количество загрузок будет увеличено до шести в год с 2017 года — речь идет о двух из трех блоков на Южно-Украинской АЭС и четырех из шести блоков на Запорожской АЭС. При этом контракт составлен так, что «Энергоатом» имеет опцию расширить поставки на Хмельницкую и Ровненскую АЭС, каждая из которых имеет по два блока ВВЭР-1000. Прямо сейчас топливо Westinghouse эксплуатируется только на одном блоке Южно-Украинской АЭС.

В свою очередь вице-президент и управляющий директор Westinghouse Electric Company Азиз Даг также в интервью «Интерфакс-Украина» заявил, что Украина владеет значительным потенциалом наращивания выпуска энергии на существующих АЭС за счет увеличения коэффициента использования их установленной мощности (КИУМ), наращивания такой мощности в результате модернизации, и инвестиции в эти сферы будут гораздо более эффективными, чем строительство новых энергоблоков. «Такая программа оптимизации сектора, включающая также меры по повышению безопасности, позволяет увеличить КИУМ с 70% до 80−85%, что является нормой в Западной Европе, и выше, так как в некоторых странах этот коэффициент превышает 90%. При увеличении установленной мощности существующих энергоблоков в результате модернизации каждый дополнительный МВт обходится существенно дешевле, чем при строительстве энергоблока с нуля, а суммарная сумма инвестиций в модернизацию оценивается в порядка $100 млн против миллиардов долларов для одного нового энергоблока», — подчеркивает Даг.

По состоянию на 17 мая в работе находятся 9 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины. На энергоблоке №1 Запорожской АЭС — 150-е сутки капитального планового ремонта, на энергоблоке №2 — 92-е сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №3 — 30-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС — 72-е сутки капитального планового ремонта. На блоке №2 Ровненской АЭС — 37-е сутки планового ремонта, на энергоблоке №3 проводится текущий ремонт.

«Украинских политиков, как и, к сожалению, чиновников «Энергоатома», интересуют лишь политика и деньги, но не безопасность АЭС. В последнее время на Южно-Украинской АЭС и Запорожской АЭС и так много инцидентов, которые будоражат украинскую общественность, а с топливом от Westinghouse их, уверен, станет ещё больше. Что же касается модернизации украинских АЭС, то это лучше доверить «Росатому», а не американцам, у которых нет соответствующего опыта. В любом случае — Украина превратилась для Westinghouse в поистине золотую жилу с практически необъятным рынком ядерного топлива и в испытательный полигон для наработки и обкатки технологий», — комментирует информацию для ИА REGNUM политический эксперт Иван Лизан.

Также Киев отчитался о договоренностях с Турцией по сотрудничеству в атомной энергетике. Правда, в итоге оказалось, что стороны договорились только о предоставлении Украиной Турции консультационных услуг по безопасности АЭС, подготовке всех категорий персонала АЭС, а также стажировке на Украине турецких студентов и аспирантов.

«Решение Анкары наладить атомное сотрудничество с Украиной выглядит вполне разумно на фоне предельного охлаждения отношений между Россией и Турцией. Украина без проблем поделится всеми доступными знаниями с Турцией за сравнительно небольшую плату, тогда как Россия наверняка поднимет ряд вопросов по строительству АЭС Аккую», — отмечает Иван Лизан.

Между тем продолжается конфликт вокруг «Энергоатома», который является оператором всех четырех действующих АЭС Украины — последствия этой ситуации для отрасли в целом абсолютно непредсказуемы. 11 мая Апелляционный суд Киева в третий раз перенес слушание по делу о взыскании сомнительной задолженности с «Энергоатома», в результате чего счета госпредприятия остаются заблокированными. Ранее такое же решение было принято 6 и 12 апреля 2016 года. «Арест исполнительной службой счетов и имущества «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд грн фактически заблокировал финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей энергогенерирующей компании страны. Вследствие ареста валютных счетов НАЭК приостановлены все платежи за ядерное топливо, ядерные материалы и вывоз отработавшего ядерного топлива. Последствиями просрочки указанных платежей может стать задержка в поставках ядерного топлива на АЭС Украины, а значит, и остановки энергоблоков АЭС, при этом за одни сутки простоя одного энергоблока мощностью 1000 МВт компания недополучит 10,13 млн грн. Арест счетов «Энергоатома» лишил компанию возможности обслуживать кредиты, полученные в иностранной валюте. Наиболее критической является ситуация с обслуживанием кредита Euratom, полученного под государственные гарантии. Государственная казначейская служба 22 апреля выплатила Euratom EUR1,2 млн для погашения процентов и тела кредита, поскольку «Энергоатом» не смог провести эту операцию из-за блокирования счетов. Кроме того, остановка платежей за ядерное топливо спровоцирует начисление значительных штрафных санкций», — подчеркивают в операторе АЭС Украины.

«Судебная волокита вокруг НАЭК «Энергоатом», при наихудшем варианте развития событий, может привести к сбоям поставок ядерного топлива на украинские АЭС, в чем, независимо от подлинных причин, будет обвинён «Росатом». В медийном пространстве же данные сбои будут трактоваться как очередной аргумент в пользу необходимости более тесного сотрудничества между Украиной и Westinghouse. Чем же руководствуется украинское чиновничество — не ясно, вполне возможно, намерениями в перспективе приватизировать Энергоатом», — констатирует эксперт Иван Лизан.

Уголь

Сенсация от нового министра энергетики Украины Игоря Насалика — оказывается, еще недавно страдавшему от массовых веерных отключений электроэнергии Киеву сейчас «уголь девать некуда».

«Мы в текущем году не будем закупать энергетический уголь в России. Сегодня у нас запасы — около 3 миллионов тонн, и мы их будем только наращивать. В настоящее время важным для страны является не вопрос поставок угля, а план его правильного использования. Нам свой уголь девать некуда», — заявил министр.

Напомним, что с 2014 года Украина испытывает острый дефицит энергетического угля, поскольку большая часть шахт с таким углем оказались расположены в ДНР и ЛНР. Последствием этого стали веерные отключения электроэнергии, которые еще в 2014 году носили массовый характер, пока Украина не договорилась о дополнительных закупках электроэнергии в России. В Киеве был разработан план закупок угля в ЮАР, однако он с треском провалился — топливо не подошло для использования на ТЭС Украины.

«Обвальное падение потребления электроэнергии на Украине за последние 2 года (около 30%) привело к существенной корректировке потребностей тепловой генерации в энергоугле. Так, если в 2013 году ТЭС страны сожгли около 38 млн тонн угля, то в 2015 году этот показатель сократился на одну треть до 27 млн тонн», — комментирует для ИА REGNUM эксперт по энергетике Дмитрий Марунич. По его словам, в целом теплогенерация потеряла значительную долю в балансе производства электроэнергии, оценочно до 5−7%, но при этом она остается вторым по значимости видом генерации с долей около 30%.

«Таким образом, потребность в угле для производства электроэнергии существенно снизилась… Вторым значимым фактором, который позволил стабилизировать угольный баланс страны, стало возобновление бесперебойных поставок угля на ТЭС, принадлежащие частной компании ДТЭК (до 60% производимой электроэнергии из угля) с территории ЛНР и ДНР с лета 2015 года. В результате Украине удалось довести запасы на складах ТЭС до нынешних 3 млн тонн, что практически соответствует нормальному «домайданному» показателю. Также появилась возможность прекратить импорт энергоугля и даже планировать возобновление экспорта электроэнергии в отдельные страны, поставки куда были прерваны в 2014 году в связи с её дефицитом», — заявил эксперт.

Также Насалик заявил о возможном переводе тепловых электроцентралей с газа на уголь с целью уменьшения цены горячей воды для населения. «Газ у нас поднялся, но уголь в цене не поднялся, и те теплокоммунэнерго, которые генерируют от угля, они не повысят цену ни на тепло, ни на горячую воду», — заявил министр на заседании Кабмина 11 мая, отдельно подчеркнув, что 45% ТЭЦ Киева можно перевести на уголь. «Киев будет на две части разбит, половина по углю будет обеспечиваться, и другая по газу… Сейчас мы делаем все для того, чтобы перевести некоторые ТЭЦ непосредственно на уголь, и взять максимальный объем. По техническим возможностям 45% города Киева мы сможем обеспечить углем, а это значит, что цена практически не изменилась», — уточнил он.

Однако экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко уверен, что сейчас такой план реализовать не получится.

«Такое преобразование ТЭЦ крайне сложно, поскольку тянет за собой массу проблем и сложных решений — ущерб экологии, необходимость создания подъездных путей, складов, колоссальных затрат, а кроме того, главное, где брать этот уголь», — заявил он на пресс-конференции. Эксперт напомнил, что идея перевода ТЭЦ на уголь поднимается на Украине регулярно, с 2008 года — «но воз и ныне там».

При этом, согласно официальным данным Государственной фискальной службы, Украина в январе — апреле 2016 года импортировала каменный уголь и антрацит на сумму $464 млн. В частности, из России поступило угля на $287,4 млн, из США — на $62,4 млн, из Австралии — на $35,7 млн; других стран — $78,4 млн. Общий объем поставленной на Украину угольной продукции за четыре месяца 2016 года составил 5 млн 350 тыс. тонн. При этом Украина в январе — апреле 2016 года экспортировала 141,357 тыс. тонн каменного угля и антрацита на $11,7 млн, в основном в Словакию — на $9,7 млн.

Газ

Украина может вернуться к закупке российского газа в 3-м и 4-м кварталах текущего года. «В четвертом квартале будет самый дешевый газ, но начнем закачивать уже в третьем…

Самая дешевая цена нефти была в первом квартале этого года, а точнее — в январе, но у нас очень большой лаг в контракте», — заявил директор по развитию НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Также в компании отчитались, что в первом квартале 2016 года импортировали из стран ЕС природный газ по средневзвешенной цене 198 долл. за тысячу кубометров, что на 34% меньше, чем за первый квартал 2015 года. В прошлом же году цены на импортный газ были выше и составляли 228 долл. за тыс. кубометров в четвертом квартале, 266 долл. за тыс. кубометров в третьем квартале и 268 долл. за тыс. кубометров во втором квартале. Отмечается, что приведенные цены не учитывают стоимости распределения мощности в точке входа в газотранспортную систему Украины.

«Прежде всего, обращает на себя внимание заявление Витренко о том, что в «Нафтогазе Украины» ожидали — текущие цены на спотовом газовом рынке ЕС будут снижаться. «Сейчас мы видим, что они не стали дешевле», — констатировал сам Витренко. Очевидно, что в компании не учли влияния на газовый спот подорожавшей практически вдвое от январских минимумов нефти, хотя тренд на протяжении последних месяцев был очевиден. Витренко логичен в своих словах, однако практика свидетельствует об обратном. По данным самого «Нафтогаза», в 2015 году на протяжении 2—4-го кварталов компания выбирала покупку более дорогого реверсного газа», — комментирует Марунич.

По мнению эксперта, не вызывает доверия и обнародованная средняя цена для Украины реверсного цена в первом квартале 2016 года — $198 за тыс. кубометров («Газпром» предлагал по $212 за тыс. кубометров).

«Она нуждается в верификации на основании альтернативных источников. Следует сказать, что в последние годы в значительной степени выбор правительства Украины и «Нафтогаза» был политически мотивирован — т. е. при наличии дешевого газа в РФ предпочтение отдавалось реверсному. Кроме того, по ряду кредитов «Нафтогазу» — в частности, от ЕБРР — условием определена покупка исключительно реверсного газа. Необходимо также отметить, что в 3-м квартале 2016 года цена российского газа не будет минимальной с учетом 9-месячного лага в контракте. Однако, закачивание газа в ПХГ, с учетом мизерных объемов закачки в текущем квартале, необходимо будет увеличить именно в 3-м квартале, иначе попросту не удастся накопить достаточные его объемы на зиму», — заявил Марунич.

«В целом высказанная Витренко позиция подтверждает тот факт, что, несмотря на многочисленную антигазпромовскую пропаганду, которую транслировали в т.ч. руководители «Нафтогаза Украины», отказ от сотрудничества с российским поставщиком контрпродуктивен и экономически невыгоден как для компании, так и для украинского потребителя», — резюмировал эксперт.

Пока же Украина в новом сезоне закачала в свои хранилища 513 млн кубометров газа по так называемой реверсной схеме из ЕС. Как сообщает пресс-служба ПАО «Укртрансгаз», за первую половину мая текущего года в хранилища было закачано 248 млн кубометров газа. По данным оператора газотранспортной системы, всего в украинских газохранилищах хранится 8,94 млрд кубометров газа — это на 100 млн кубометров меньше показателей аналогичного периода 2015 года.

При этом транзит российского газа через территорию Украины в ЕС, Молдавию и Турцию в первой половине мая 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% — до 3,2 млрд кубометров, всего с начала 2016 года компания транспортировала для европейских потребителей 28,1 млрд кубометров газа. Это на 7,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Сейчас суточный режим транспортировки топлива для нужд европейских потребителей составляет 211 миллионов кубометров, как отдельно подчеркивается — транзит осуществляется согласно контрактным обязательствам: вовремя и в полном объеме.

Между тем премьер-министр Украины Владимир Гройсман озаботился вопросом развития собственной газодобычи. Заявив, что долгое время ее уничтожали в угоду России, Гройсман пообещал увеличить добычу украинского газа до 2020 г. сразу на 8 млрд кубометров. Отметим, что по итогам прошлого года добыча газа на Украине составила 19,2 млрд кубометров.

«Будет восстанавливаться потенциал ПАО «Укргаздобыча», который пострадал из-за неправильной политики в период с 2007 г. по 2013 г. Частные газодобывающие компании получили 150 лицензий на добычу газа, а «Укргаздобыча» — четыре. А ведь речь идет о том, что уничтожали собственную добычу газа, именно ту, которая принадлежит государству и гражданам Украины. Мы этого не допустим», — заявил Гройсман, отметив, что восстановить собственную добычу позволят инвестиции, полученные от введения рыночной цены на газ для населения и промышленности.

В этом контексте премьер опроверг слухи о якобы возможной приватизации «Укргаздобычи» — «ни в коем случае это допускать невозможно… таких планов нет и не будет». Для реализации амбициозных планов украинского Кабмина «Укргаздобыча» в 2016 году введет в эксплуатацию сразу 51 новую газовую скважину.

А вот вокруг новых цен на газ для населения по-прежнему идут ожесточенные дискуссии: например, украинская газета «Сегодня» подсчитала, что средний украинец потратит на газ 18% своего годового дохода, тогда как европеец — лишь 2—5%.

Нефть

Министерство экологии Украины будет искать новые месторождения нефти, заявил профильный министр Остап Семерак.

«Это абсолютно реальная возможность, и движение в выполнении этого задания есть с двух сторон. С одной, Украина заботится об энергоэффективности, с другой стороны, Украина заботится об использовании своих недр для обеспечения потребностей добычи энергоресурсов, как нефти, так и газа», — отметил чиновник. По нефти Семерак никаких данных не привел, а вот что касается газа — он отметил, что Украина в ближайшие 4−5 лет сможет полностью обеспечить себя газом.

Согласно обнародованной статистике, Украина в январе — апреле 2016 года импортировала 2 млн 47,621 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $769,273 млн, в том числе в апреле — на $227,314 млн. При этом из Белоруссии импортировано топливо на $512,448 млн, из Литвы — на $64,197 млн, из России — на $42,451 млн, других стран — на $150,177 млн. Вместе с тем на экспорт с Украины за четыре месяца этого года было поставлено 67,991 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $21,436 млн: в Мальту на $4,175 млн, Венгрию — $3,502 млн, Великобританию — $3,386 млн, другие страны — $10,373 млн. При этом Украина в январе — апреле импортировала 171,031 тыс. тонн нефти на $42,71 млн, в том числе из Казахстана — на $42,389 млн, Румынии — на $0,321 млн. При этом в апреле импорт нефти не осуществлялся.

Как сообщалось, в последнее время нынешние власти Украины пытаются реанимировать любимый антироссийский энергетический проект Леонида Кучмы и Виктора Ющенко — нефтепровод «Одесса — Броды». Однако 16 мая появилась почти сенсационная информация — СМИ со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу, сообщили, что украинская сторона просит у России нефть, чтобы заполнить нефтепровод. Так, 120 тыс. тонн нефти необходимо Украине и $40 млн. Сообщается, что сейчас стороны проводят по этому поводу переговоры.

«Информация о поиске украинской стороной техн. нефти для заполнения трубопровода Одесса — Броды пока не получила официального подтверждения. Следует также напомнить, что в апреле 2016 года буквально за несколько дней до своей отставки с поста премьера Яценюк сделал поручение рассмотреть возможность внесения нефти и нефтепродуктов из РФ в список санкционных товаров. Отсюда обнародованная информация тянет на «сенсацию местного масштаба», — комментирует Дмитрий Марунич.

«Действительно, с октября 2013 по сентябрь 2014 года ряд участков магистральных нефтепроводов Украины, в т.ч. простаивающая на протяжении ряда лет труба «Одесса — Броды», были переведены из режима транспортировки в режим хранения: 385 тыс. тонн нефти были выкачаны из системы и размещены в резервуарах на ПАО «НПК «Галичина», ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» и ПАО «Укртатнафта». Если откачка из нефтепроводов на востоке страны объяснялась угрозой захвата ресурса сепаратистами, то изъятие нефти из направления «Одесса — Броды» трудно признать оправданным. Для запуска нефтепровода можно «вытеснить» нефтью консервант из трубопровода с севера на юг. Для этого необходимо наполнить трубопровод технологической нефтью, а, учитывая расположение трубы, оптимальный вариант — покупать ее в России. На протяжении 2015 года в правительстве Украины обсуждался проект закупки 125 тыс. тонн нефти. Однако он был направлен на разблокирование запасов нефти в нефтехранилищах Одесской области для последующей ее продажи. О запуске «Одесса — Броды» тогда речь не велась. Сейчас же в Киеве обсуждаются иллюзорные планы по запуску Одесса — Броды для поставок иранской нефти в страны ЕС. Подобные прожекты неоднократно всплывали в начале 2000-х гг., однако, все они провалились из-за плохой экономики и ряда технических проблем. Могу предположить, что озвученные планы по организации поставок иранской нефти на самом деле направлены на продавливание решения Кабмина о закупке российского ресурса для получения доступа к заблокированным на Одесском НПЗ ресурсам нефти. Сейчас ОНПЗ находится в залоге в банка «ВТБ-Украина», который кредитовал сделку по его приобретению у российского «ЛукОйла» структурами бизнесмена Курченко в 2013 году. Хранившиеся на предприятии несколько десятков тыс. тонн нефти и нефтепродуктов были попросту украдены при участии т. н. группы Тищенко — Пашинского (последний — народный депутат Украины). Против указанной группы ГПУ все никак не может довести до конца уголовное дело о «разбазаривании» нефти Курченко», — резюмировал эксперт.