Рига, 17 мая, 2016, 13:57 — ИА Регнум. За первые три месяца 2016 года в Латвии было произведено 1 193 395 декалитров алкогольных напитков (не считая пива), что на 6,39% меньше, чем за тот же период 2015 года, свидетельствуют данные Управления акцизных товаров Службы госдоходов, сообщает LETA.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Мало алкоголя

Так, самое заметное сокращение объемов наблюдается в производстве вина — на 44,9%, в группе ферментированных напитков объемы уменьшились на 49 909 декалитров, или на 40,73%.

Напомним, в 2015 году в Латвии было произведено 5,348 млн декалитров алкогольных напитков (не считая пива) — на 2% меньше, чем в 2014 году.

Также за первые три месяца 2016 года значительно сократилось производство пива — 1,537 млн декалитров, что на 16% меньше, чем за три месяца 2015 года.

За три месяца в Латвию ввезено 1 692 489 декалитров пива, что на 5,52% меньше, чем годом ранее. На потребление в этот период передано 2 916 031 декалитров пива, что на 8,49% меньше, чем за три месяца 2015 года. Объем вывезенного из Латвии пива за три месяца уменьшился на 10,92% — если за три месяца 2015 года из страны было вывезено 204 035 декалитров пива, то за три месяца текущего года — 181 763 декалитра.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в латвийской пивной отрасли наблюдается спад объемов реализации, что объясняется уменьшением численности жителей страны и повышением акцизного налога. Об этом ранее заявлял Владимир Барсков, руководитель компании Bauskas alus и президент Латвийского союза пивоваров.