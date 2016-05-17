Донецк, 17 мая, 2016, 13:56 — ИА Регнум. В ночь с 16 на 17 мая на Донетчине под обстрел украинских силовиков попали позиции армии ДНР в населенных пунктах Саханка и Докучаевск. Об этом сегодня, 17 мая, заявил ДАН источник в силовом ведомстве ДНР.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Обстрел Саханки начался в 19:00. По населенному пункту было выпущено 26 мин калибра 82 мм», — сказал источник. При этом украинские силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие.

В то же время наиболее интенсивные бои шли в Докучаевске, где за ночь сгорели городской элеватор с зерном и подстанция.

«С 23:30 до 04:20 украинская сторона обстреливала Докучаевск. В общей сложности по населенному пункту было выпущено 32 снаряда калибра 122 мм и 72 снаряда калибра 120 мм», — рассказал силовик.

По словам мэра Докучаевска Александра Качанова, в результате обстрела пострадала трансформаторная подстанция.

«Трансформаторная подстанция, которая расположена на улице Грибная, 3, получила повреждения в результате ночного обстрела… Обесточен только участок в промышленной зоне города», — добавил Качанов.

Министерство обороны ДНР передало СММ ОБСЕ данные о последствиях ночного обстрела Докучаевска.

В свою очередь, 17 мая на брифинге спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Антон Миронович отметил, что ВС ДНР и ЛНР 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сложной ситуация остается в пригороде Донецка», — сказал Миронович. Он сообщил, что ночью ВС ДНР «обстреливали украинских защитников Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия». При этом украинские опорные пункты недалеко от Марьинки были обстреляны из стрелкового оружия.

Миронович проинформировал, что на мариупольском направлении армия ДНР обстреляла позиции ВСУ в Новотроицком из минометов калибра 120 мм, а в районе Новозвановки и Трехизбенки (Луганщина) украинские войска попали под обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. «Этой ночью одну из наших тыловых воинских частей атаковал вражеский БПЛА. Из аппарата было сброшено шесть взрывных устройств. Потерь среди личного состава и техники нет», — заверил Миронович.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки подразделения ВСУ 340 раз обстреляли позиции армии ДНР.

«Противник выпустил 166 мин из минометов калибра 82 и 120 мм. Обстрел велся из различных типов гранатометов и стрелкового оружия, танков», — сказал Басурин.