Астрахань, 17 мая, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Астраханской области вводится особый противопожарный режим. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе председателя правительства региона 17 мая, согласно принятому накануне на заседании исполнительного органа постановлению, он начнет действовать с 25 мая и продлится до конца октября.

30.mchs.gov.ru В Астраханской области горит сухая трава

На особое положение в этом году, как и ранее, регион переходит по рекомендации МЧС России по Астраханской области на всё теплое время года. В обеспечении безопасности населения будет задействовано большинство министерств и ведомств региона. Так, в этот период будет усилен пожарный надзор со стороны службы природопользования и охраны окружающей среды, посещение гражданами лесов будет ограничено. Территории около нефтегазопроводов и линий электропередачи продолжат очищать от сухой растительности. Региональный Минстрой проведет аналогичные работы вдоль дорог регионального и межмуниципального значения.

Также по теме: Главы 14 астраханских поселений ответят за поджоги камыша

Назван целый ряд причин удушливого запаха в Астрахани

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности еще раз предупредит фермеров о недопустимости сжигания сухой растительности. Муниципалитеты, в свою очередь, организуют патрулирование населенных пунктов, к которому будут привлекать местных жителей, казачьи дружины и добровольные пожарные формирования. Продолжатся и профилактические беседы с населением о недопустимости нарушений мер пожарной безопасности.

Добавим, что в текущем году на майские праздники для предотвращения возникновения лесных пожаров было усилено патрулирование земель лесного фонда. За период с 30 апреля по 5 мая в ходе почти четырех десятков проведённых рейдов было выявлено 14 природоохранных правонарушений, из них — пять случаев несоблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

За первые три месяца текущего года на территории Астраханской области было зарегистрировано 162 пожара, на которых травмированы 10 человек, погибли 19 человек, из них пятеро — дети. В большинстве случаев к пожарам приводит несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем. По причине поджога в регионе произошло 23 возгорания. Чаще всего пожары регистрируются в жилом секторе — 96 пожаров, 24 раз горели автотранспортные средства. Что касается загораний сухой растительности, то с начала года в Астраханской области их произошло 247. Пожаров на землях, отнесённых к лесному фонду и особо охраняемым территориям, зарегистрировано не было.

Подробнее: Тростниковые пожары снова отравляют воздух в Астрахани