Луганск, 17 мая, 2016, 13:53 — ИА Регнум. 16 мая в с. Раевка в ЛНР погиб один боец Народной милиции ЛНР, еще один — получил ранения. Об этом 17 мая заявил спикер Народной милиции Андрей Марочко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Он уточнил, что с направления села Старый Айдар (Луганщина, под контролем ВСУ) велся снайперский обстрел.

«В результате обстрела один военнослужащий погиб, второй получил тяжелое ранение. Указанные факты показывают, что украинские силовики целенаправленно продолжают нарушать режим прекращения огня, провоцировать огневым воздействием наши подразделения и, как следствие, не готовы к мирному разрешению конфликтной ситуации на Донбассе», — считает Марочко.

По его словам, за прошедшие сутки подразделения ВСУ четыре раза открывали огонь по позициям ВС ЛНР в селах Логвиново и Калиновка. При этом киевские силовики применяли АГС, вооружение БМП и стрелковое оружие.

Марочко отметил, что украинские войска продолжают возводить инженерные сооружения вдоль линии соприкосновения.

«Вблизи населенного пункта Красный Октябрь Станично-Луганского района военнослужащие ВСУ продолжают строительство складов для хранения ГСМ и боеприпасов. Мирным жителям, проживающим в данном населенном пункте, запрещено покидать его территорию. В случае невыполнения ими данного распоряжения штаб так называемой «АТО» обещает применить самые жесткие меры», — уверяет он.

Также ВСУ продолжают стягивать военную технику.

«Разведкой выявлено, что в районе Герасимовки отмечено сосредоточение военной техники в количестве восьми БМП, а в районе Широкого отмечено расположение четырех БМП и трех единиц автомобильной техники. Мы готовы встретить наращивание сил и средств украинских силовиков на линии соприкосновения сторон надлежащим образом и обеспечить украинским полководцам очередной «котел», — подытожил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Марочко заявил, что на Луганщину ВСУ перебросили снайперов из Прибалтики. «Достоверно установлен выход снайперских групп 92-й ОМБР ВСУ, дислоцирующихся в Счастье, на передовые позиции вдоль линии соприкосновения. В состав снайперских групп входят наемники из Эстонии и Латвии», — рассказал он.