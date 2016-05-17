Москва, 17 мая, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Власти России пока не располагают детальной информацией о нападении на оппозиционера Алексея Навального и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в аэропорту города Анапы (Краснодарский край). Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я, к сожалению, не располагаю детальной информацией, что это был за инцидент, я не хотел бы воспринимать его только из одного источника», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что не знает, было ли нападение.

«Если оно было, то кто его осуществлял, последовали ли потом какие-то обращения в правоохранительные органы — не имея этой информации, я ничего не могу сказать», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Навальный на своей странице в Twitter написал, что в аэропорту Анапы неизвестные напали на сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).