Москва, 17 мая, 2016, 13:42 — ИА Регнум. В 2016 году в России для реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров были доведены средства федерального бюджета в объеме 3,9 млрд рублей, что почти на четверть больше 2015 года. Соглашения заключены с 79 регионами, в которых гранты получат не менее 3 157 начинающих фермеров, сообщили в Минсельхозе РФ.

Леон Августин. Женщины подбирающие остатки урожая

В 2015 году средства федерального бюджета на финансирование мероприятия были направлены в 79 регионов. Гранты получили 3 508 начинающих фермеров (в 2014 г. — 2 441 фермеров) общий объем финансирования 3,2 млрд рублей (в 2014 году — 1,9 млрд рублей). Средний размер гранта составил 1,14 млн рублей.

По состоянию на 13 мая полностью освоены средства федерального бюджета на реализацию мероприятия в Ивановской, Костромской, Архангельской областях, Республике Мордовия. В остальных регионах полное доведение средств до грантополучателей планируется в первом полугодии 2016 года.

Мероприятия по поддержке начинающих фермеров в 2016 году позволят создать в регионах новые постоянные рабочие места в сельской местности, обеспечит рост производства сельскохозяйственной продукции.