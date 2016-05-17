Ставрополь, 17 мая, 2016, 13:41 — ИА Регнум.



Bdah Град

В Ставропольском крае 18−19 мая прогнозируется новый разгул стихии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 18 мая днем и до конца дня, а также сутки 19 мая местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 м/с.

В связи с этим МЧС распространило экстренное предупреждение о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением в населенных пунктах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, увеличением количества автоаварий, нарушениями в работе транспорта, повреждением линий связи и электропередач, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

В сельскохозяйственном секторе возможны повреждения строений и сельскохозяйственных культур.

Населению рекомендовано принять все меры безопасности. Неблагоприятные явления днем 17 мая не прогнозируются.

Напомним, 14−15 мая градобой повредил более 900 частных домов восьми муниципалитетов Александровского, Благодарненского, Изобильненского и Левокумского районов, а также города Ставрополь. Ремонтные работы планируется завершить к 19 мая, несмотря на непогоду.

На починку крыш, побитых градом, из резервного фонда края выделят 13,5 тысячи листов шифера. Малоимущим и социально незащищённым семьям, пострадавшим от градобоя, из муниципальных и краевого бюджетов выплатят помощь в размере 10 тысяч рублей. Выплаты в Ставрополе уже начались.

Обследование пострадавшего имущества продолжается.