Калининград, 17 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Мэр Калининграда Александр Ярошук сегодня, 17 мая, подверг резкой критике руководство МУП «Калининградтеплосеть» за провал информационной политики во время отопительного сезона.

klgd.ru Мэр Калининграда Александр Ярошук на фоне мэрии

«Самый главный вывод, мне кажется, вы не сделали, информационно проиграли в публичном пространстве весь отопительный сезон, — заявил градоначальник на оперативном совещании. — Просто «просрали» всё!»

По словам Ярошука, про повышающие нормативы, про число дней в отопительном сезоне «нужно заранее объяснять».

«То, что вы администрации отчитались, рассказали о всех мероприятиях, об этом никто не узнает. У людей другая картинка о происходящем в администрации», — сказал мэр, уточнив, что «сколько потом администрация из-за этого огребала».

ИА REGNUM напоминает, что месяц назад прокуратура Калининградской области подала в суд на МУП «Калининградтеплосеть», считая нарушением взимание дополнительной платы с калининградцев за услуги теплоснабжения («Калининградтеплосеть» выслала горожанам квитанции об оплате за уже прошедшие месяцы — апрель и октябрь 2015 года — как за полные календарные месяцы).

Кроме того, уже в начале мая 2016 года калининградцы, чьи дома не оборудованы счётчиками индивидуального учёта тепла, получили счета на оплату за «полный» месяц, несмотря на фактическое окончание отопительного сезона.