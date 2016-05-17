Тирасполь, 17 мая, 2016, 13:37 — ИА Регнум. В результате внедрения в России политики импортозамещения из списка поставщиков оказались исключены в том числе предприятия Приднестровской Молдавской Республики. Как сообщили 17 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приднестровского правительства, данная тема обсуждалась в ходе визита в Москву министра экономического развития ПМР Дмитрия Болтрушко.

Иван Семёнович Куликов. Ярмарка. 1910

В российской столице Болтрушко встретился с заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Потаповым. Основной темой переговоров послужило обращение НП ЗАО «Электромаш», которое столкнулось с проблемами при осуществлении поставок своей продукции на российский рынок. «На основании политики импортозамещения, проводимой Российской Федерацией, приднестровское предприятие было фактически исключено из списка поставщиков», — сообщили в приднестровском правительстве.

«Мы увидели полное понимание проблемы. В ближайшее время этот вопрос будет решен. Кроме того, в дальнейшем мы будем предпринимать все возможное, чтобы избежать подобных ситуаций в отношении приднестровских предприятий и из других сфер», — отметил Дмитрий Болтрушко.

Также обсуждалась возможность создания площадки для диалога приднестровского и российского бизнеса и возможность представления приднестровской продукции на ярмарках. По словам министра, рассматривается возможность предоставления предприятиям из Приднестровья одного из торговых павильонов в Москве, предназначенных для продажи продукции из российских регионов.

«Это может быть хорошим плацдармом для того, чтобы в последующем расширять сотрудничество, как на региональных ярмарках, так и торговать с регионами Российской Федерации», — заключил глава Минэкономразвития ПМР.

ИА REGNUM напоминает, что ввиду непризнанности Приднестровья Россией все вводимые Москвой эмбарго в отношении Молдавии автоматически распространялись и на ПМР. А блокада Приднестровья со стороны Молдавии и Украины фактически сводила все приднестровско-российские договоренности к нулю.

В результате в последние годы доля России в приднестровском экспорте, несмотря на все разговоры о «евразийской интеграции» ПМР, снизилась до 5−8%. Это является как следствием экономического кризиса и блокадных мер со стороны Кишинева и Киева, так и — отсутствия адекватных решений со стороны приднестровских и российских властей по преодолению данной ситуации.

С 1 января 2016 года Приднестровье вошло в Зону свободной торговли Молдавии с ЕС, согласившись на внедрение в течение ближайших двух лет европейских техрегламентов, отмену пошлин на товары из ЕС и усиление взаимодействия с госорганами Молдавии в сфере техрегламентов, фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации продукции, а также в таможенной и в банковской сферах.